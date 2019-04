von Reiner Baltzer

In Blumberg und mehreren Teilorten war am Samstag Stadtputz angesagt. In der Kernstadt haben mehr als 40 engagierte Bürgerinnen und Bürger, darunter auch viele Kinder, die Straßen und Plätze von Müll und Unrat gesäubert. Morgens um 9 Uhr nahmen Cordula Sprengart und Julia Hörenz, beide Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung, die Einteilung der einzelnen Säuberungsbezirke vor und schickten die Ehrenamtlichen auf Strecke. Nach drei Stunden lieferten die Müllsammler den Unrat am Container an der Stadthalle ab. Diesmal war der Container nur bis gut zur Hälfte gefüllt, ein Zeichen dafür, dass vielleicht doch etwas pfleglicher mit der Umwelt umgegangen wird. Lediglich am Weg entlang der B 27 und verschiedentlich auch am "Sauweg" gab es einiges aufzusammeln. Anschließend gab es ein Vesper, spendiert vom Schwarzwald-Hof.

Unterstützung durch den Angelsportverein

Unterstützt wurde die Stadtputzede durch Mitglieder des Angelsportvereins Blumberg. Rund 20 Mitglieder säuberten das Naturschutzgebiet Zollhausried, wo der Verein den Merkelweiher und den Raffweiher betreut. "Wir haben einen großen Anhänger voll mit Müll beladen", teilte Schriftführer Heiko Zenner mit. Es sei alles dabei gewesen, Plastikmüll und Eimer, viele leere Glasflaschen, und sogar eine Unterhose. Der Angelsportverein engagiert sich jedes Jahr für eine saubere Umwelt im Ried. Im Frühjahr zusammen mit der Stadtputzede und im Herbst noch einmal mit einer eigenen Aktion.