Die Stadt Blumberg will die Stadtjugendpflege auch künftig aufrecht erhalten. Das sagte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy auf Anfrage. In letzter Zeit hätten sie öfters den Vorwurf gehört, sie würden für die Jugend gar nichts tun, erklärte Schautzgy. Dabei sei davon nie die Rede gewesen. Nachdem Streetworker Matthias Weiß zum 30. Juni 2019 gekündigt hatte, wurde die Stelle nicht gleich ausgeschrieben, der Gemeinderat regte aufgrund der allgemeinen Entwicklung im Jugendbereich eine neue Konzeption an.

Blumberg Die Blumberger Halfpipe wird eröffnet Das könnte Sie auch interessieren

An dieser konzeptionellen Ausrichtung arbeiteten sie derzeit verwaltungsintern, erklärte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy. Da kämen neue Aspekte hinzu, etwa, dass die Jugendlichen sich heute oft anders verhalten als früher, weniger draußen seien sondern mehr im Haus. Dabei seien sie auch im Gespräch mit Fachleuten anderswo wie mit dem Kreisjugendbeauftragten von Tuttlingen. Sobald das Konzept vorliege, würden sie es dem Gemeinderat vorstellen.

Meinung Blumberger Halfpipe: Engagement lohnt sich von Bernhard Lutz Das könnte Sie auch interessieren

Das Blumberger Jugendhaus hat in den letzten rund 20 Jahren eine wechselhafte Geschichte erlebt. Mit Daniel Stengele als Stadtjugendpfleger, der im Oktober 2000 auf der Straße begann, erlebte die Stadtjugendpflege eine Blütezeit mit vielen Veranstaltungen sowie einem eigenen Domizil am Stadtrand in Dämmlewiesen und wöchentlich rund 300 Besuchern. Als Stengele Ende 2011 nach Stuttgart ging, dauerte es bis Januar 2013, als das Jugendhaus wieder öffnete. Nachdem immer weniger Besucher in das Jugendhaus kamen, hatte die Stadt den 2013 gestarteten Kooperations-Vertrag mit dem Kinder- und Familienzentrum Villingen-Schwenningen zum 31. Dezember 2017 gekündigt.