Um die Vereine in der Raumschaft Blumberg besser fördern zu können, soll der Gemeinderat am Donnerstag eine Neufassung der städtischen Förderrichtlinien beschließen. Im Jahr 2017 wurden die 2013 verabschiedeten Richtlinien erstmals angepasst, heißt es in der Vorlage. Seither seien weitere Punkte aufgefallen, die zu optimieren seien.

Bei der Kinder- und Jugendförderung der Vereine wurden unter anderem folgendes ergänzt: Ein Förderantrag kann nicht gestellt werden, wenn im Vorjahr eine Investitionsförderung beantragt wurde. Bei Anträgen für Investitionen wurden bislang zwischen kleineren und größeren Investitionen unterschieden. Die Vereine hätten sich dabei schwer getan. Deshalb schlage die Verwaltung eine Zusammenfassung der Investitionsförderung vor.

So will die Stadt Vereine bei Investitionen von mindestens 500 Euro fördern, wenn sie unmittelbar Vereinszwecken dienen oder durch Dachverbände bezuschusst werden. Zuschüsse werden auf maximal 20 Prozent der Investition gewährt und pro Vorhaben mit höchstens 5000 Euro. Bauvorhaben werden mit maximal 20 Prozent der Investitionen bezuschusst, pro Vorhaben aber mit maximal 10 000 Euro.