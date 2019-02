Blumberg (blu) Im Jahr 2016 waren es 16 470,92 Euro, im Jahr 2017 gingen 13 605,80 Euro an Spenden ein, teilte Stadtkämmerer Jürgen Fischer mit. Einmütig hat der Gemeinderat der Annahme der Spenden zugestimmt. Die Spenden kamen von Privatpersonen, Firmen und Geldinstituten und reichten von zehn Euro bis zu 7600 Euro.

2400 Euro für die Schulen

Insgesamt 2408,40 Euro gingen an die Blumberger Schulen. Den größten Gesamtposten ergaben sage und schreibe 163 Spenden für den geplanten Abenteuerspielplatz in Riedböhringen mit einer Gesamtsumme von rund 16 718 Euro. Für den Abenteuerspielplatz gingen auch in diesem Jahr weitere Spenden ein, aktuelle seien sie bei 25 000 Euro Spenden, sagte Ortsvorsteher Gerhard Fricker auf Anfrage. Das Projekt ist so weit gediehen, dass die Finanzierung stehe, die Gewerke habe das Stadtbauamt schon ausgeschrieben.

Der Abenteuerspielplatz ist Teil des städtischen Spielplatzkonzeptes, Riedböhringen erhält wie die anderen Teilorte von der Stadt 30 000 Euro. Für die aufwendigere Gestaltung und Sonderwünsche muss Riedböhringen selbst aufkommen. Der Platz soll ein Treffpunkt für alle Generationen werden und dieses Jahr verwirklicht werden.

Spielgerät für das Panoramabad

7600 Euro kamen für Spielgerät im Panoramabad. Insgesamt 4920 Euro erhielt das Blumberger Jugendhaus, davon sind 2000 Euro für die Halfpipe.