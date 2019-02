von SK

Riedöschingen – Am Samstag, 9. Februar, ab 17 Uhr lädt der Narrenverein "Blauer Stein" Riedöschingen zum Nachtumzug mit Narrenvereinen, Zünften, Musikvereinen und Guggenmusiken nach Riedöschingen ein. Start des Umzugs ist um 19 Uhr, danach geht die Party in der Mehrzweckhalle Riedöschingen und im Barzelt weiter.

Blumberg Zauberhaftes Motto für die Blumberger Fastnacht Das könnte Sie auch interessieren

Am 17. Februar besuchen die Narren den Umzug in Volkertshausen, und am Sonntag, 24. Februar, den Umzug in Bermattingen. Treffpunkt zur Dorffasnet in Riedöschingen ist am Schmutzigen Donnerstag um 5 Uhr am Narrenbrunnen zum Wecken mit Katzenmusik im Dorf: Um 8 Uhr startet der Umzug am Hegauer Hof zur Rathausübernahme und um 14 Uhr wird der Narrenbaum abgeholt und aufgestellt.

Blumberg Riedöschinger Fußballer kämpfen um Buba Jaiteh Das könnte Sie auch interessieren

Der Hemdglonkerumzug startet um 18 Uhr am Gasthaus Hegauer Hof. Der Programmabend der Vereinsgemeinschaft Riedöschingen ist am Samstag, 2. März, um 20 Uhr und am Sonntag, 3. März, nehmen die Narren am Umzug der Narrenzunft Biberjohli in Watterdingen teil. Der Umzug am Rosenmontag durchs Dorf startet um 14 Uhr am Hegauer Hof, anschließend ist Programm in der Halle.

Blumberg Ettenberg: Die Rodung für den Windpark Blumberg beginnt im Februar Das könnte Sie auch interessieren

Das Mistkarrrenrennen bei Nacht am Rosenmontag beginnt um 18 Uhr, anschießend ist Ausklang in der Halle. Der Kinderumzug durchs Dorf am Dienstag, 5. März, beginn um 14 Uhr am Gasthaus Hegauer Hof. Anschließend ist Spiel und Spaß in der Halle bevor um 17 Uhr der Narrenbaum gefällt wird.