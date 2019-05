von Birgit Greif

Riedböhringen (bgr) Gut besucht war die Generalversammlung der Riedböhringer Landfrauen, die im Feuerwehrraum abgehalten wurde und mit Umtrunk und Verköstigung im Landfrauenraum ausklang. „Bei uns ist immer was los. Es gibt keinen Monat in dem nichts ist“, sagte die Vorsitzende Roswitha Fehrenbach stolz.

Das bestätigte der ausführliche Jahresbericht von Schriftführerin Katharina Sigwart. Mit Bildern auf der Leinwand ließ sie das Jahr noch einmal Revue passieren. Sie berichtete über diverse Vorträge und Kurse, die immer gut besucht waren. Aber auch für das Altenwerk und die Mittwochswanderer wurde der Landfrauenraum geöffnet und die Bewirtung übernommen. Die Schüler der Kardinal-Bea-Schule waren am Fredericktag zu Besuch.

Bei Veranstaltungen von den Bezirkslandfrauen waren der Riedböhringer Verein stets vertreten. Im Rahmen des Ferienprogramms boten die Landfrauen einen Nachmittag mit Wandern, Grillen und Spielen an, der von 27 Kindern angenommen wurde. Der Jahresausflug führte in das Hopfenmuseum nach Tettnang und zur Stadtbesichtigung nach Ravensburg. Ein weiterer Ausflug führte in den Europa-Park zum Winterzauber. An Fastnacht richteten die Landfrauen den Programmabend am Schmutzigen Dunschtig aus. Kassiererin Romana Maier konnte von einem guten Polster in der Kasse berichten, obwohl das vergangene Jahr mit Verlust abgeschlossen wurde. Die Untergruppierungen des Vereins zogen ebenfalls Bilanz. Der Landfrauenchor und die Leiterinnen der verschiedenen Gymnastik- und Turngruppen berichteten von ihren Aktivitäten und Teilnehmerzahlen.

Die Strick- und Spieleabende wurden mangels Interesses eingestellt. Der Landfrauenverein zählt 139 Mitglieder. Die Landfrauen planen wieder einen Adventsbasar, und die Vorbereitungen für das Dorffest im Juni sind in vollem Gange. Angeregt wurde, den Programmabend auf einen anderen Tag zu legen, da die Aufmerksamkeit am Schmutzigen Dunschtig zu wünschen übrig lasse. Das löste eine große Diskussion aus. Das Problem ist dem Vorstand bekannt, aber eine Verlegung sei schwierig und nicht einfach umzusetzen.