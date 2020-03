Mit einem Ausflug in das Skigebiet Warth-Schröcken beendete die Pfetzerzunft Zollhaus/Randen am Samstag die diesjährige fünfte Jahreszeit. Dabei wurde vom Rodeln über Winterwandern bis zur Après-Ski Party für jeden etwas geboten. Waren die Wetteraussichten anfangs gar nicht so rosig, und hatte die Nacht eine stattliche Menge Neuschnee gebracht, blinzelte die Sonne gleich nach der Ankunft durch die Wolkendecke.

Während die Familien und die Junggebliebenen auf der Rodelbahn in Warth ihren Spaß hatten, wanderte der Rest in zwei Gruppen auf Winterwanderwegen zur Jäger Alp und zum Körber See. Abschließend traf man sich bei der Salober Talstation zur zünftigen Après-Ski Party. Beim Essen in der urigen Ur Alp in Au klang der erlebnisreiche Tag aus, und alle waren begeistert von der etwas anderen Art des Vereinsausflugs. Unser Bild zeigt die winterbegeisterten Pfetzer auf der Rodelbahn in Warth. Bild: Werner Waimer