Kirche bedeutet für viele Menschen auch ein Gotteshaus. Zu den Kirchengebäuden hatten viele einen persönlichen Bezug, zum Beispiel, weil sie darin geheiratet haben. Beim Thema Kirche in Hondingen lag der Fokus in letzter Zeit viel auf der Geschichte, bedingt durch die Geschichtsausstellung anlässlich der 1200-Jahr-Feier Hondingens 2017.

Doch Kirche und Glaube bedeuten oft auch Sehnsucht. Gott neu zu entdecken ist der Anspruch eines überkonfessionellen Glaubenskurses „Alpha“ in der Kirchengemeinde Blumberg, der im Herbst in Hondingen startet und in Kooperation mit der Gemeinschaft Emmanuel erfolgt.

In dem christlichen Grundkurs geht es um Fragen, Informationen und darum, den Glauben wieder neu zu entdecken. An neun Abenden, beginnend am Freitag, 27. September, um 19.30 im Hondinger Pfarrsaal, geht es um einfache Fragestellungen: Wer ist Jesus, auch historisch betrachtet, warum starb er, wie bete ich, was kann mir Gewissheit im Glauben geben. Mit betrachtet wird auch die Frage, welchen Stellenwert hat die Kirche.

Für den 45-jährigen Bernhard Fetscher ist Kirche Heimat. Glaube und Religion war fester Bestandteil im Elternhaus, wo er mit drei Geschwistern zusammen aufwuchs. Er war Messdiener, später engagierte er sich im Pfarrgemeinderat, in Hondingen als Vorsitzender und nach dem Entstehen der Seelsorgeeinheit Blumberg dann als Pfarrgemeinderat im Gesamtgremium.

Für Bernhard Fetscher selbst war auch ein Alpha-Kurs, der 2003 in Blumberg stattfand, ein wichtiger Schritt in seinem persönlichen Glauben.

Wie läuft so ein Abend ab? Es beginnt mit einem Essen, danach folgt ein kurzer Vortrag, anschließend ist ein Austausch in kleineren Gruppen vorgesehen. Nach einem gemeinsamen Schlussgebet endet der jeweilige Abend.

Anmeldungen

Wer Interesse hat teilzunehmen, kann sich bei Bernhard und Ulrika Fetscher anmelden, Telefon 07702/47 69 17. Am ersten Abend ist auch eine unverbindliche Teilnahme möglich.

Weitere Informationen im Internet:

