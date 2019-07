von Franz Dreyer

Mit einem Festgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchores feierte die Pfarrgemeinde St. Theopont und Synesius jüngst das Kirchenpatrozinium. Mit dem Festtag verbunden wurde das 40-jährige Bestehen der Hattinger katholischen öffentlichen Bücherei. Aus dem Anlass waren die Büchereiräume am Nachmittag geöffnet.

Viele Festbesucher nutzten die Gelegenheit, sich über die Einrichtung und den Bücherbestand zu informieren. Die Bücherei wurde im März 1979 von Pfarrer Andreas Kimmig sowie Walter und Sybille Lohrer gegründet. Mit der Bücherei wurde das Ziel verfolgt, der Bevölkerung nicht nur interessanten Lesestoff zu bieten, „sondern einen Treffpunkt für Jung und Alt zu schaffen für angenehme Unterhaltung und Abwechslung“.

So jedenfalls formulierte es bei der Eröffnungsveranstaltung der damalige Bildungsreferent der Erzdiözese Freiburg. Die Bücherei ist immer noch im Erdgeschoss des Pfarrhauses untergebracht. Der ehemalige Bestand von 600 Bänden ist inzwischen auf über 2000 Exemplare angewachsen. Hinzu kommt eine beachtliche Anzahl an Spielen und neuen Medien.

Viele Spiele und neue Medien

Dass die Erfolgsgeschichte der Bücherei über so lange Zeit angehalten hat und auch im modernen Medienzeitalter noch andauert, ist ein wesentliches Verdienst der Personen, welche sich um die Einrichtung ehrenamtlich kümmern. Seit November 1989 betreut Beate Rauhut die Bücherei. Nahezu 20 Jahre gehört auch Rita Duttlinger zum Leitungsteam. Das Angebot beschränkt sich keineswegs auf religiöse Literatur.

Auch Romane und Jugendliteratur

Im Bestand sind vielmehr interessante Jugendliteratur, Sachbücher, Romane, Bilderbücher, Koch- sowie Gartenbücher und vieles mehr. Die Bücherei ist außer den Schulferien jeden Dienstag, in den Sommermonaten von 18 bis 19.30 Uhr und im Winter von 17.30 bis 19 Uhr geöffnet. Die Ausleihe erfolgt kostenlos. Die kirchlicherseits zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel werden jährlich für Neuanschaffungen eingesetzt. Mit Aktivitäten will das Leitungsteam der aktuell etwas zurückgegangenen Frequentierung, was auch mit den E-Books zusammenhängt, entgegenwirken.