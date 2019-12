von Hans Herrmann

Mit den F-Jugendspieltagen wurde die dreitägigen Jugendturniere des TuS Blumberg am gestrigen Freitag in der Eichbergsporthalle eröffnet.

Nach kurzfristiger Spielplanänderung spielten 14 Teams, aufgeteilt in zwei Gruppen, ihre Spieltage aus.

Mittendrin waren die beiden Mannschaften vom Gastgeber TuS Blumberg. Die Fußballjungs der Trainer Sasa Savic, Nikolaj Braun, Nico Seitz, Ferhat Bozer und Daniel Gojhic jagten mit großem Eifer dem Ball hinterher. Nach den Vorgaben des südbadischen Fußballverbandes wurden die insgesamt 42 Turnierspiele ohne Wertung ausgetragen.

20 Jugendspieler stehen bereit

Die beiden TuS-Teams die auf insgesamt 20 Spieler bauen können, zeigten sich von ihrer besten Seite. Ihr Training findet im Winter immer samstags von 11 Uhr bis 12.30 Uhr in der Eichbergsporthalle statt. Neulinge sind immer willkommen. In der Turnierleitung gab TuS Jugendleiter Marcus Reifenstahl den Ton an und sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Auf dem Feld hatten Andreas Merz und Nico Seitz die Spielaufsicht übernommen.

Bei den Siegerehrungen durften sich alle Jungkicker über persönliche Preise freuen. In der Staffel A waren der TuS Blumberg, der SSC Donaueschingen, der VfL Riedböhringen die DJK Donaueschingen, der FC Rielasingen-Arlen II, der FC Hüfingen sowie der FC Peterszell am Start. In der Gruppe B standen sich der TuS Blumberg II, der SSC Donaueschingen II, der SV Fützen, der FC Hüfingen II, der SC Lauchringen, der FC Rielasingen-Arlen II sowie der BSV Nordstern Radolfzell gegenüber. Alle Mannschaften hatten ihren Spaß und geizten nicht mit Toren.

Viel Lob für die gute Organisation

Für ihre vorbildliche Organisation erntete die TuS-Jugendabteilung von allen Seiten viel Lob. Am heutigen Samstag finden die TuS-Turniere ihre Fortsetzung. Ab 8.45 Uhr zeigen die G-Jugendlichen, auch gerne Bambinis genannt, ihre Fußballkünste. Zwölf Mannschaften sind in zwei Gruppen am Start. Ab 13.30 Uhr spielen 16 D-Jugendteams ihren Tagessieger aus. Morgen, Sonntag, sorgen 23 E-Jugendteams, aufgeteilt in drei Gruppen, für den Abschluss.