von Reiner Baltzer

Blumberg (bal) Die Hotel-Gaststätte Schweizer Hof in Zollhaus steht vor einem Neubeginn. Am 1. August will Eigentümerin Shake Alushi nach eigenen Angaben den Bereich Restaurant und Gartenwirtschaft wieder eröffnen. Mehr als zwei Jahre war das Hotel eine Unterkunft des Landkreises für Asylbewerber. Nachdem die letzten Flüchtlingen ausgezogen sind, ging das Haus wieder an die Eigentümerin Shake Alushi zurück. Die Gastronomin aus Beggingen/Schweiz hatte das Hotel 2011 gekauft und einige Jahre geführt. Seit ein paar Wochen ist sie dabei, den Urzustand des Hotels und Restaurants wieder herzustellen. Bis nächste Woche werde sie in der Lage sein, das Restaurant mit der Gartenwirtschaft wieder zu eröffnen, sagte Shake Alushi bei einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Die Gästezimmer für den Hotelbetrieb würden bis 2019 wieder in einen Top-Zustand versetzt, ergänzte sie, das sei eine große Herausforderung. In insgesamt 30 Zimmern sollen eine kleinere und eine größere Wohnung entstehen und ein Hotelbereich mit 40 Betten. "Das alles sind meine Zukunftspläne," so Alushi. In ihren Plänen spiele auch die Verbindung zur Sauschwänzle-Bahn eine Rolle

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein