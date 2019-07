von Gernot Suttheimer

Die Feier am Schuljahresende ist in Fützen traditionell mit der Entlassung der Viertklässler verbunden. Deshalb traf sich die gesamte Grundschule am Dienstagabend mit den Angehörigen der Schüler in der Buchberghalle, um mit Musik und Tanz fröhlich Abschied zu feiern. „Es war schön“ haben die neun Viertklässler über das Wandbild in der Halle auf buntem Papier geschrieben. Darunter hatten sie lebensgroße Gemälde von jedem Einzelnen aufgehängt.

Die neun Viertklässler der Grundschule Fützen freuen sich auf die neuen Schulen. Bilder: Gernot Suttheimer

Das Programm und die Texte hatten sie mit ihrer Lehrerin Karin Ahlbrecht zusammengestellt. Nach dem Begrüßungslied „Ich und Du, dass wir uns gut verstehen“, vorgetragen von den rund 30 Schülern der Klassen zwei bis vier, begrüßte die Rektorin Angelika Sitte die Gäste auf der „großen Party“.

Blumberg Mahnung des Fützener Ortschefs: Unechte Teilortswahl steht in Blumberg auf dem Spiel Das könnte Sie auch interessieren

Die neun Entlassschüler erzählten unter dem Motto „Wir packen den Koffer“ Geschichten aus ihrer vierjährigen Schulzeit in Fützen. Sie erinnerten sich sogar noch an ihren ersten Schultag, zunächst mit dem Lied „An Tagen wie diesen“. Sie berichteten von ersten Küssen, einem Heiratsantrag und den friedlichen Hofpausen. Das dem auch wirklich so war, zeigten sie in einem ausgelassenen Tanz. Aus dem Afrikanischen Musical, dass anlässlich des Dorfhocks von der Grundschule und Mitglieder des Jugendorchesters des Musikvereins aufgeführt worden war, trugen die drei Klassen gemeinsam ein zentrales Lied vor.

Blumberg Grundschüler in Fützen eröffnen Dorfhock mit Musical Das könnte Sie auch interessieren

Die Berufswünsche der Viertklässler erstrecken sich vom Dachdecker und Polizeibeamten bis zur Möbeldesignerin und Fußballprofi, verkündete die muntere Schar. Das überraschte auch die Rektorin Angelika Sitte. Jetzt werde der Koffer der schönen Erinnerungen geschlossen, meinte sie. „Neue Wege, neues Glück und es führt kein Weg zurück“ sangen die Kinder mit frischen Kehlen. Die Kinder seien in Fützen wohlbehütet aufgewachsen, stellte Sitte fest. Auch auf dem Land würden die Schüler etwas mitbekommen. Sie bescheinigte den Entlassschülern Offenheit und Aufgeschlossenheit.

Gute Wünsche

Die Elternbeiratsvorsitzende Jennifer Nagel gab ihnen viele gute Wünsche mit auf den Weg. Zum Abschluss sang der vereinte „Schulchor“ das Lied von der Sommerzeit. Heute endet für die Viertklässler die Grundschulzeit.