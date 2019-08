von Hans Herrmann

Beim Trainingsauftakt in dieser Woche zeigten sich die Spielerinnen hoch motiviert. „Wir wollen in der starken Bezirksliga im vorderen Drittel mit spielen,“ gibt Trainer Thomas Pfeiffer in seiner zweiten Saison die klare Marschroute aus. Der siebte Platz der vergangenen Runde soll weiter verbessert werden. Mit Karina Schorpp und Daniela Huber stehen ihm zwei erfahrene Betreuerinnen zur Seite.

Sie sind seit Jahren die Gesichter des FC Damenfußball. Mit Franziska Schey (eigene Jugend), Lena Alt (Pause) sowie Daniela Behrendt (FC Pfohren) verstärken drei neue Spielerinnen den fast 20-köpfigen Kader. „Mit neuem System, wo wir ein echtes Pressing spielen sowie dem gelebten Teamgeist streben wir eine gute Platzierung an“, erklärt Coach Pfeiffer.

Für ihn hat die auf elf Mannschaften reduzierte Bezirksliga an Leistungsstärke gewonnen. Mit 82:32 Toren bewies man in der vergangenen Runde offensive Stärken. Torjägerin Katja Fetz mit 18 Treffern zu alter Gefährlichkeit zurück. „Wir leben aber klar vom Kollektiv,“ betont der Trainer. Bis zum Saisonstart am 11. September will er seiner Truppe den letzten Schliff geben.

Vorbereitungsspiele

17. August beim SV Aasen, 31. August (H) gegen die SG Volkertshausen, 5. September beim FC Weizen, 11. September Saisonstart beim FC Wolterdingen, 18. September Pokalspiel bei der SG Niedereschach.