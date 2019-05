von Reiner Baltzer

Seit einigen Wochen sind Schwimmmeister Bernd Frank, seine Vertreterin Sandra König und die Männer vom Bauhof und Wasserwerk dabei, das Panoramabad auf Hochglanz zu bringen. Nachdem inzwischen die Planschbecken-Anlage erneuert wurde mit vielen Spielmöglichkeiten, die Kinderherzen erfreuen können, kann damit die Stadt Blumberg auf eine weitere Attraktion im Panoramabad verweisen. Die Anlage befindet sich in der Nähe des Eingangsbereiches und des bis zur Saisoneröffnung hergerichteten Kinderspielplatzes. Die beiden Wasserbecken (Schwimmer und Nichtschwimmer) wurden inzwischen geflutet. Seit Montag wird das Wasser auf Temperatur gebracht, damit die Wasserratten sich in den nächsten Wochen wieder täglich in die Fluten stürzen können.

Wassertemperatur bei 24 Grad

Bis zum Eröffnungstag am Samstag, 18. Mai, werden die Wassertemperaturen auf mindestens 24 Grad gestiegen sein, sagte der Schwimmmeister bei einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Dabei stellte er auch seine neue Vertreterin Sandra König aus Sumpfohren vor. Zusammen mit ihr übernimmt Bernd Frank die Aufsicht über das Geschehen im Panoramabad. Unterstützt wird er dabei von Aktiven der DLRG-Ortsgruppe, aber auch von Siegfried Winter und Joachim Kaltenbrunner. An der Kasse werden wieder Ute Schwarz und Michaela Gundelach die Badegäste freundlich begrüßen. Auch Claudia Ponzetta und ihr Team sind wieder an Bord. Sie werden wie gewohnt die Besucher mit Getränken und allerlei Leckereien am Kiosk versorgen.

Am Eröffnungstag freier Eintritt

Nachdem die Grünanlagen ihren ersten Schnitt erfahren haben, die Duschen und Umkleideräume wieder in hellem Glanz erstrahlen, steht der Saisoneröffnung am Samstag, 18. Mai, um 11.30 Uhr, mit Bürgermeister Markus Keller, nichts mehr im Wege. An diesem Eröffnungstag ist der Eintritt frei, Kinder erhalten ein Freigetränk und jeder Gast wird mit einem Glas Sekt begrüßt. Ein Glücksrad mit tollen Preisen und der Infostand der DLRG-Ortsgruppe Blumberg tragen zur Unterhaltung bei. Es ist für alles gesorgt.