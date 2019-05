von Gernot Suttheimer

Der Mannschaftstransportwagen (MTW) sei teurer geworden, als kalkuliert, sagte Bürgermeister Markus Keller bei der Übergabe des neuen Feuerwehrfahrzeuges am Mittwochabend am Gerätehaus in Fützen. Die großzügige Feuerwehrförderung habe den Kauf möglich gemacht. Fast alle Kameraden der Freiwilligen Feuerwehrabteilung Fützen und Vertreter der übrigen Abteilungen nahmen an dem Ereignis teil.

Der Planungsbeginn für das neue Feuerwehrgerätehaus in Fützen sei nach der Sommerpause angesetzt, sagte der Bürgermeister und übergab den Fahrzeugschlüssel an den Kommandanten der Blumberger Wehren, Stefan Band. Dieser dankte dem Gemeinderat und Keller für die Fahrzeugbewilligung. Bei der Zusammenstellung des MTW haben ihm sein Stellvertreter Peter Frey und der Fützener Abteilungskommandant Patrick Gleichauf geholfen.

Nun sind Fahrgemeinschaften möglich

Jetzt seien Fahrgemeinschaften möglich, die Kameraden könnten schneller zum Einsatzort gelangen. „Wir sind sehr mit dem neuen Fahrzeug zufrieden, es war schon zweimal im Einsatz“, sagte Patrick Gleichauf. Pfarrer Erwin Roser dankte den Feuerwehr für ihre Einsätze und freute sich darüber, dass auch Frauen aktiv werden können. Den MTW taufte er mit Messwein, der sich sofort mit dem strömenden Regen vermischte. Bild: Gernot Suttheimer