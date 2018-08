von Christiana Steger

Achdorf – "Ich liebe den Umgang mit meinen vielen so unterschiedlichen Gästen und möchte ihn auf keinen Fall missen," man glaubt es Gisela Scherzinger aufs Wort. Seit fünfzig Jahren führt sie zusammen mit ihrem Ehemann Edmund Scherzinger die kleine Familienpension "Haus Gisela " in Achdorf und sie erinnert sich noch genau, wie es anfing. Als junge Eheleute kamen sie 1964 nach Achdorf, von wo die Großeltern von Gisela Scherzinger stammen. Sie bauten ihr Haus und Gisela Scherzinger nahm 1966 ihre Arbeit im Service in der "Scheffellinde" auf.

Gastwirt Gustav Wiggert war es, der den Anstoß zur Zimmervermietung gab. Die "Scheffellinde" war in diesen Jahren ein Post-Erholungsheim, die wenigen Zimmer waren immer ausgebucht. Als nach dem großen Erdrutsch 1966 immer mehr Besucher ins Tal kamen, war das neu eingerichtete Zimmer bei Scherzinger immer ausgebucht. "Berliner waren es, die uns Gustav Wiggert vermittelte und sie blieben vom 1. bis 21. August 1968 und trugen auch als erste das Gästebuch." Gisela Scherzinger erinnert sich noch genau.

Auf die Gästebücher sind Gisela und Edmund Scherzinger zu Recht stolz. Gäste kamen nicht aus den Niederlanden und Österreich, sondern auch aus allen nur möglichen deutschen Regionen und viele davon gleich lange Jahre regelmäßig. Wie auch die Eltern des ehemaligen Bürgermeisters von Blumberg Clemens Stahl. Fotos und liebevolle Zeichnungen, lyrische Worte über die Anmut des Tals und urige Knittelverse über die Gastfreundschaft des Hauses, finden sich in den Büchern. So heißt es auf einer Postkarte von 2017 "Beste Herbergs-Mama des Schluchtensteigs". Wenn das kein großes Lob ist.

Über die Jahre hin wurde immer wieder ein zusätzliches Gästezimmer hergerichtet und nach der Renovierung des Hauses 1979 waren alle Zimmer mit WC und Dusche versehen und ließen diesbezüglich keine Gästewünsche offen. Mittlerweile verfügt die kleine Pension über zwei Zimmer, einen gemütlichen Aufenthaltsraum und eine kleine Küche. Das lässt sich auch als Ferienwohnung nutzen. Wer will, kann sich selbst verpflegen, aber das angebotene üppige Frühstück ist nahrhaft und gefragt. "Wanderer können nicht auch noch ihre Verpflegung mitschleppen," Gisela Scherzinger weiß es aus Erfahrung, auch der angebotene Gepäcktransport wird gerne in Anspruch genommen.

Tochter Ute, die mit ihrer Familie im Haus lebt, hilft mit, die anfallende Arbeit zu bewältigen. Bis weit in den Herbst hinein ist die Pension Gisela ausgebucht und gilt als kleiner, feiner Tipp. "Viele, die einmal da waren, kommen wieder und werden Stammgäste" sagt Gisela Scherzinger. Und so wird am 19. August mit der Familie und den Hausgästen ein großes Fest zum 50-Jährigen gefeiert.

Zweite Pension Das Haus Gisela war die erste Pension in Achdorf, zweite Pension war dann das Haus Braunersreuther. Heute gibt es im Tal laut der Achdorfer Homepage neben dem Landgasthof Scheffellinde je zwei private Übernachtungsmöglichkeiten in Achdorf und Aselfingen sowie den Wohnmobilstellplatz in Achdorf. In der Kernstadt gab es nach Informationen der früheren Verkehrsamtsleiterin Christine Götz neben dem Gasthaus "Hirschen", dem Gasthaus "Krone" sowie der Adler Post und dem Hotel "Kranz" in Zollhaus kaum private Übernachtungsmöglichkeiten. (blu)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein