In Singen wurde vor Kurzem das Programm des grenzüberschreitenden Literaturfestivals „Erzählzeit ohne Grenzen“ vorgestellt. Mit einer Autorenlesung in Blumberg-Nordhalden ist in diesem Jahr auch der Schwarzwald-Baar-Kreis wieder beteiligt, teilen die Veranstalter mit.

Das Literaturfestival findet vom 26. März bis 5. April zum elften Mal statt und ist längst zu einem Erfolgsmodell geworden. Auch in diesem Jahr zieht es wieder eine Vielzahl bekannter Autoren in die Region, unter ihnen die beiden jüngsten Träger des Georg-Büchner-Preises, Lukas Bärfuss und Terézia Mora, sowie die frankophone Schriftstellerin Pascale Kramer, die 2017 den Schweizer Grand Prix Literatur erhielt. Das Festival wird von den Städten Schaffhausen und Singen und dem „Verein Agglomeration Schaffhausen“ getragen, dem auch der Schwarzwald-Baar-Kreis angehört.

66 Veranstaltungen an 46 Orten

Den Veranstaltern ist wichtig, dass die Begegnung mit der Literatur nicht nur in den großen Zentren, sondern auch in den vielen kleinen Kommunen stattfindet und Deutsche und Schweizer zum Literaturgespräch zusammenkommen. Auf die Eröffnungsveranstaltung mit dem Schriftsteller Frank Goosen in Singen folgen dicht gedrängt 65 weitere Veranstaltungen an 46 Orten dies- und jenseits der Grenze. Auch der Schwarzwald-Baar-Kreis ist wieder in die Erzählzeitfamlie einbezogen. Auf Einladung der Stadt Blumberg und des Landkreises wird am Freitag, 27. März, der Autor Fabian Hischmann in Blumberg-Nordhalden aus seinem neuen Erzählband „Alle wollen was erleben“ vortragen.

Hischmann lebt und arbeitet in Berlin. Er ist hierzulande aber kein Unbekannter, denn er stammt aus Donaueschingen. Auf das Studium in Hildesheim und Leipzig folgten zahlreiche Literaturstipendien. Bereits sein Debütroman „Am Ende schmeißen wir mit Gold“ wurde 2014 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.

Panorama zwischenmenschlicher Beziehungen

Die Erzählsammlung „Alle wollen was erleben“ erschien 2019 im Berlin Verlag. In ruhiger, klarer Sprache zeichnet Hischmann seine Figuren und beobachtet sie in Zäsuren ihres Lebens, in denen die sie gewollt oder ungewollt zu neuen Lebensabschnitten aufbrechen. Was die einen scheitern lässt, nutzen andere als Sprungbrett aus dem Stillstand und aus der eigenen Komfortzone hinaus. In der Summe entsteht so ein Panorama zwischenmenschlicher Beziehungen und erinnert daran, dass es nicht immer nur eine Wahrheit gibt. Und welcher Ort wäre zum Vortrag aus gerade diesem Buch besser geeignet als die Dorferlebnisscheune in Nordhalden? Wie bei der Erzählzeit üblich, besteht im Anschluss an die Lesung die Möglichkeit zum Signieren von Büchern und zur Begegnung mit dem Autor bei einem kleinen „Apéro“.

Programme zur diesjährigen „Erzählzeit“ sind in der Touristinfo Blumberg und beim Kreisarchiv erhältlich sowie unter:

