Für Blumberg war es ein Meilenstein, als an Pfingsten 1977 das Sportzentrum eingeweiht wurde. „Mit der Fertigstellung geht ein lang gehegter Wunsch der Blumberger Schulen und Vereine in Erfüllung“, schrieb Bürgermeister Werner Gerber in seinem Grußwort für die Sonderbeilage des SÜDKURIER am 28. Mai 1977 zur Eröffnung. Eine Woche lang, vom 28. Mai bis 4. Juni, wurde gefeiert, dabei beteiligten sich alle Sportvereine und viel Prominenz, darunter die Saba-Prominentenelf mit zwei Fußball-Weltmeistern von 1954 und Günter Netzer, der hier mit den Grashoppers Zürich gegen den FC Basel spielte.

Bei der Stadioneinweihung spielt der TuS Blumberg gegen die Saba-Prominenten-Elf. Zweiter von links Dieter Koulmann, Vierter von links TuS-Spielführer Horst Benz, ganz rechts Helmut Rahn, der Siegtorschütze im WM-Finale 1954 in Bern. Bild: Archiv Hans Gebhart | Bild: Archiv

„In der Bevölkerung herrschte Freude“ berichtet Hans Gebhart, der damals im Gemeinderat war und auch beim TuS Blumberg Verantwortung trug. Bürgermeister Werner Gerber sei der Bau des Sportzentrums, das dann nach ihm benannt wurde, ein großes Anliegen gewesen.

Ein Tag der Freude

„Es war ein Tag großer Freude“ weiß der heute 95-jährige damalige Geschäftsführende Schulleiter Helmut Pietsch. „Wir waren alle beglückt über die Sportanlagen.“ In seinem Grußwort für die SÜDKURIER-Sonderbeilage hatte Pietsch die Bedeutung des Sportzentrums so gewürdigt:

Dritte Sportstunde

„Nachdem die dritte Sportstunde für zahlreiche Klassen Realität geworden ist, fachlich vorgebildete Lehrer in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen, kann die zu Recht beklagte Lage des Schulsports endlich entscheidend verbessert werden.“ Und Pietsch fügte hinzu: „Die Bundesjugendspiele können nunmehr wieder abgehalten und die Leistungen für die verschiedenen Sportabzeichen abgenommen werden.“

Fast drei Jahre hatte es vom Beginn am 7. August 1974 bis zur Fertigstellung des Sportzentrums gedauert, das mit rund zwei Millionen D-Mark deutlich teurer wurde als zunächst angenommen. Die Planung und Bauleitung für die Sportanlage hatte der Gemeinderat dem Garten- und Landschaftsarchitekten Rainer Iding in Baden-Baden übertragen, mit der Planung und Bauleitung des Funktionalgebäudes wurde der Blumberger Architekt Franz Leschnik beauftragt. Der TuS Blumberg erstellte in Eigenregie sein Clubheim, das das gesamte Sportzentrum aufwertet und heute als Stadion-Sportgaststätte einlädt.

Marco Hörenz, Vorsitzender des TuS Blumberg, steht im Stadion des Werner-Gerber-Sportzentrums, so einiges im Argen liegt, wie das Bild zeigt. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Das Programm startete am Samstag, 28. Mai mit dem Einzug der Vereine und der Schulen, der Ansprache von Bürgermeister Werner Gerber, der Weihe und einem gemeinsamen Auftritt der Blumberger Gesangvereine. Es gab viele sportliche Höhepunkte, an denen alle Sportvereine der Raumschaft mitwirkten, darunter Handball, Boxen und natürlich Leichtathletik. Jede Sportart hatte ihren Tag.

5000-Meter-Lauf

Für viel Aufmerksamkeit sorgte der 5000-Meter-Lauf, der viele Zuschauer anzog. Wobei die Leichtathleten die Eröffnung mit gemischten Gefühlen aufnahmen. Das Blumberger Stadion hatte eine Aschenbahn, ihr Wunsch nach einer Tartanbahn war nicht umgesetzt worden.

Die Fußballfans erhielten am Pfingstsonntag zwei besondere Leckerbissen: Um 14 Uhr trat die Saba-Promintenelf gegen die Alten Herren des TuS Blumberg an, die von 1960 bis 1963 in der Schwarzwald-Bodenseeliga, der damals höchsten deutschen Amateurklasse, gespielt hatten. Mit Horst Eckel (Windhund) und Helmut Rahn, Siegtorschützen im WM-Finale 1954 in Bern, kamen gleich zwei Fußball-Weltmeister, in der Saba-Elf spielten unter anderem noch Horst Szymaniak, Timo Konietzka, damals Trainer des FC Zürich, Werner Liebrich und Willi Hölz, beide vom 1. FC Kaiserslautern.

Helmut Rahn schoss zwei Tore

Helmut Rahn, genannt der „Boss“, begeisterte und schoss zwei blitzsaubere Tore zum 5:1 Sieg der Saba-Elf. Anschließend spielte der BSV Schwenningen gegen eine Blumberger Stadtauswahl.

Das Stadion erlebte viele sportliche Höhepunkte. Doch an den Anlagen nagte der Zahn der Zeit, was sich insbesondere an der Aschenbahn zeigte. Nach gut 20 Jahren taugten einige Leichtathletik-Anlagen nicht mehr für Wettkämpfe. Jahre vergingen.

Vorstoß der Leichtathleten

Im Juli 2007 hatte Dietmar Schenk von den Leichtathleten des TSC Blumberg Bürgermeister Matthias Baumann einen ganzen Ordner mit Vorschlägen überreicht, wie man aus der Aschenbahn eine zeitgemäße Tartanbahn machen könnte, nachdem er mit dem damaligen Stadtbaumeister August Zeller sanierte Stadien in Löffingen und Lenzkirch angeschaut hatte. Bei Kosten von 350 000 Euro. Es brauchte rund zehn Jahre, bis neue Ideen auf mehr Widerhall stießen.

Stadion wichtig für Schulsport

So will der TuS Blumberg den Hartplatz neben seinem Clubheim in Eigenregie übernehmen, die Mitgliederversammlung gab dem Vorstand für diese Pläne grünes Licht. Stadt und Gemeinderat wiederum sehen sich auch im Zusammenhang mit dem geplanten Schulcampus in der Kernstadt in der Pflicht, zu dem auch gute Sportanlagen gehörten. Im Aufwind sind Leichtathleten des TSC Blumberg. Sie gründeten vorigen Herbst eine neue Kinder- und Jugendgruppe, ihre Schützlinge ließen schon mit den ersten guten Leistungen aufhorchen. Und im Juli fanden nach jahrelanger Pause auch wieder Stadtmeisterschaft in Leichtathletik statt.