Vier Prüflinge der DLRG Ortsgruppe Blumberg bestanden die Rettungsschwimmprüfung in Bronze. Geprüft wurden unter anderem Streckenschwimmen in verschiedenen Lagen, das Schwimmen in Kleidern, 15 Meter Streckentauchen, Tieftauchen, Transportieren und Schleppen, verschiedene Sprünge vom Ein-Meter-Brett, das Befreien aus Umklammerungen, das Retten eines Ertrinkenden geprüft.

Dazu kamen die Herz-Lungen-Wiederbelebung und ein Fragebogen. Alle vier Prüflinge bestanden, dies waren von links: Michaela Hilbert, Leoni Seeger, Mona Buhl und Sebastian Kuntz. Die Prüfung nahm Marius Schorpp von der OG Hubertshofen ab. Ausgebildet wurden die Rettungsschwimmer zwei Monate lang von Martin Fluck und Oliver Feller. Ab sofort werden die neuen Rettungsschwimmer/inen auch beim Wachdienst im Freibad eingesetzt.