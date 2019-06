von Reiner Baltzer

Sehr schnell hat sich in Blumberg herumgesprochen, dass Alois Hörenz nach kurzer schwerer Krankheit gestorben ist. Er hinterlässt seine Ehefrau Maria, die ihm nahezu 50 Ehejahren treu zur Seite gestanden ist. Um ihren Vater und Großvater trauern Heike und Marco, Julia und Sina sowie die Schwiegerkinder, Heidi Hörenz, Patric Moses und weitere Verwandte.

Alois Hörenz, gelernter Kfz-Schlosser, hat in den Siebzigerjahren seine Leidenschaft für die Gastronomie entdeckt und übernahm 1977 zusammen mit seiner Ehefrau Maria das Clubheim des TuS Blumberg. Dort machten die Beiden ihre ersten Erfahrungen mit der Gastronomie. Für Alois Hörenz war es als aktiver Fußballer beim TuS ein Heimspiel, kannte er doch jedes Mitglied und alle Sportsfreunde. Vier Jahre später übernahm das Ehepaar den Gasthof Krone. Hier machte sich Alois Hörenz mit seiner netten und freundlichen Art sehr viele Freunde.

2009, nach 28 Jahren, war dann erst einmal Schluss mit der Gastronomie. Aus privaten Gründen übergab Hörenz den Betrieb an seine Nachfolger. Es dauerte nicht lange, gesundheitlich ging es Alois Hörenz mittlerweile wieder besser, da entschloss sich das Gastwirts-Ehepaar, das Café Mitte in der Innenstadt zu übernehmen. Auch diese Entscheidung wurde zur Erfolgsgeschichte, zumal Tochter Heike mit im Geschäft war. Da auch die gesamte Familie stets mithalf, wenn Not am Mann war, wurde das Café Mitte zu einem gemütlichen Treffpunkt mit Kaffee-Stammtisch für viele Blumberger. Die Gäste fühlten sich immer wohl bei Alois, Maria und Heike.

Nach fünf Jahren war dann endgültig Schluss. Alois und Maria Hörenz verabschiedeten sich in den Ruhestand, sehr zum Bedauern der vielen Gäste. Die Führung eines Gastronomiebetriebes erfordere den vollen Einsatz der Betreiber, machte Alois Hörenz einmal bei einem Gespräch deutlich. Ein 16-Stunden-Tag sei die Regel gewesen. Über zu viel Arbeit hat sich Alois Hörenz aber nie geklagt. Bekannt ist er auch durch seine herzliche und gradlinige Art, mit der er sich viele Freunde geschaffen hatte. In den letzten Jahren streifte der begeisterte Fußballer mit dem Familienhund durch Feld und Flur und fand dabei Erholung und Ruhe. Sein Zuhause wurde oft zum Treffpunkt der Freunde und ehemaligen Gäste. Am Freitag, 5. Juli, 10.30 Uhr, können die Familie und die vielen Freunde und Bekannten in der Friedhofskapelle vom Verstorbenen Abschied nehmen.