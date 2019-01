von Reiner Baltzer

Blumberg (bal) Die Blumberger Wutach-Hexen haben dieses Jahr zur Auftaktveranstaltung der Hexenzünfte Fastnacht in die Stadthalle eingeladen. Am Samstag, um 20.11 Uhr, heißt es für die Hexen und deren Gäste "Weck die Hex", womit auch für die Zünfte die Fastnacht begonnen hat. Die Wutach-Hexen sind Mitglied der Narrenvereinigung Kleggau. Schriftführerin der Wutach-Hexen, Corinna Ehlert, hat zu diesem Ereignis jede Menge Zünfte eingeladen.

26 Zünfte kommen

Davon werden 26 Zünfte die Veranstaltung besuchen. Es sei aber auch für alle Blumberger Narren eine närrische Veranstaltung mit Guggenmusiken, Fanfarenzüge und Schalmeien. Leckeres aus der Hexenküche werde serviert, so Corinna Ehlert. Barbetrieb sei vorgesehen und DJ Base-T lege auf. "Der DJ sorgt bereits seit drei Jahren bei unseren Veranstaltungen für Stimmung", so Ehlert.

Halleneröffnung ist bereits um 18.30 Uhr. Um diese Zeit findet auch der Zunftmeisterempfang statt. Zunftmeister Sebastian Ehlert freut sich, bekannte Fastnachtpersönlichkeiten begrüßen zu dürfen. An diesem Abend werden auch einige Hexen für mehrjährige Mitgliedschaft in der Zunft geehrt. Beim Zunftmeisterempfang werden keine Gastgeschenke erwartet. Eventuelle Spenden gehen an die soziale Einrichtung in Tannheim.