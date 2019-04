Blumberg (blu) Die Riedwächter, Blumbergs einzige Narrenzunft mit ausschließlich weiblichen Aktiven, machen für die Eichbergstadt international Werbung. Das wurde auf der Hauptversammlung deutlich, wie die Vorsitzende Viola Ivankovic mitteilte. So waren wieder ein paar aktive Mitglieder am diesjährigen Euro Karneval in Trieste mit dabei.

Jubiläum ein Höhepunkt

Nach der Begrüßung der Mitglieder durch die Vorsitzende Viola Ivankovic folgte ein Jahresrückblick durch die bisherige zweite Vorsitzende Nikola Müller. Dabei wurde deutlich, die Zunft kann mit Stolz nach vorne blicken. Nach dem 25-jährigen Jubiläum der Riedwächter am 17. November 2018 folgte dann in diesem Jahr die Teilnahme an zahlreichen Fasnachtsveranstaltungen.

Die Finanzen der Riedwächter schilderte Kassierin Diana Glatz in ihrem Kassenbericht. Die Kasse wurde von unseren Revisoren Reyes Feria Moreno und Martina Zimmermann geprüft und gelobt. Nach der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft wurden 2 Wahlleiter bestellt. Die neue Vorstandschaft steht nun wie folgt: 1. Vorsitzende: Viola Ivankovic 2. Vorsitzende: Yvonne Pfeiffer-Bank Schriftführer: Monja Stotmeister 1. Kassierer: Diana Glatz 2. Kassierer: Simone Stöckle-Bank Beisitzer: Nicole Schobries und Petra Zeiselmeier

Gründungsmitglieder ausgezeichnet

Im Anschluss an die Wahlen folgten noch Ehrungen: Zu Ehrenmitgliedern wurden Heike Kügler, Kerstin Stotmeister und Ramona Greutmann ernannt. Sie waren alle drei Gründungsmitglieder der Narrenzunft Riedwächter und sind seither als aktive Mitglieder dabei. Für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Corinna Kramer, Stefanie Pfalzgraf und Yvonne Müller, sowie für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft Katharina Kaiser.