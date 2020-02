Es war schon beeindruckend, wie positiv gestimmt die Mitglieder des BLHV-Stadtverbands Blumberg sich auf ihrer Jahreshauptversammlung präsentierten. Dabei ist die Stimmung in der Landwirtschaft derzeit eher im Keller. Zwar hatte das Bundeslandwirtschaftsministerium den Landwirten als Ausgleich für das Agrarpaket Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Doch wenn man den Verwaltungsaufwand abziehe, komme bei einzelnen Landwirt vielleicht noch circa 600 Euro an, sagte der Stadtverbandsvorsitzende Markus Keller im persönlichen Gespräch.

Zu der positiven Entwicklung im Stadtverband Blumberg hat die vorausschauende Politik des früheren BLHV-Geschäftsführers Hermann Keller und der Ortsvereine beigetragen, die sich bereits 2007 zu einem Stadtverband zusammenschlossen, dem ersten im Bezirk Donaueschingen. So können sie ihr Wissen austauschen und bündeln. Und das gute Klima und der gegenseitige Respekt ermutigten auch jüngere Landwirte wie das jetzige Vorstandsteam Markus Keller, Lukas Gleichauf und Stephan Hamburger, im Vorstand Verantwortung zu übernehmen. Blumberg ist im Bezirk Donaueschingen ein Vorbild.