Die Blumberger Innenstadt soll attraktiver werden. Es war schon öfters Gesprächsthema. Zum einen, weil sich in der Kernstadt in den letzten Jahren einiges geändert hat, etliche Geschäfte schlossen oder zogen um, im Osten siedelten sich auf dem ehemaligen Lauffenmühle-Areal mehrere Fachmärkte und ein Vollsortimenter an, die Kaufkraft aus der Stadt abziehen.

Architektonisch hat sich in der Bergarbeitersiedlung einiges getan, aus vielen Häusern wurden, durch Privatinitiative, kleine Schmuckstücke. Nachdem für die Teilorte das Sanierungsprogramm "Zehn auf einen Streich" aufgelegt wurde, um vor allem kaum bewohnte oder leersstehende Häuser im Innenbereich sowie Brachflächen zu nutzen, ist jetzt die Kernstadt an der Reihe.

Blumberg Die Top-Acht-Investitionen in Blumberg für 2019 Das könnte Sie auch interessieren

Am Donnerstagabend soll der Gemeinderat das Sanierungsgebiet "Stadtmitte II" beschließen. Grundlage ist ein Bericht der Steg mit Sitz in Stuttgart. Außerdem soll der Gemeinderat einer Eigenfinanzierungserklärung von 2 352 000 Euro zustimmen. Denn der ursprünglich ermittelte Finanzbedarf für dieses Gebiet lag laut Vorlage bei 3 352 000 Euro, der Bund und das Land haben den Förderrahmen für dieses Gebiet auf eine Million Euro festgelegt. Davon tragen der Bund und das Land 600 000 Euro und die Stadt Blumberg 400 000 Euro.

Untersuchung der Steg

Die Eigenfinanzierungserklärung, so heißt es in der Vorlage, diene nicht dazu, die Stadt zu einer höheren Finanzierung der Sanierungsvorhaben zu verpflichten, damit soll die Rechtssicherheit der Sanierungssatzung gewährleistet werden. Diese Erklärung mindere auch keinesfalls die Chance auf eine spätere Aufstockung der Finanzhilfen.

Städtebauliche Missstände

Mit den geplanten Vorhaben sollen zunächst einmal städtebauliche Missstände beseitigt werden. Im Untersuchungsgebiet befinden sich Baulücken und mindergenutzte Flächen im Bereich der Handwerkerstraße, Espenstraße, Tevesstraße und der Danziger Straße. Zudem befinden sich in der Tevesstraße, Theodor-Schmid-Straße und in der Kirchstraße einige mindergenutzte Gebäude, vom Leerstand bedrohte oder bereits leerstehende Gebäude.

Sieben von 69 Hauptgebäuden stehen leer

Wegen des künftigen Umzugs der Viktor-von-Scheffelschule an den Schulcampus benötigt auch dieses denkmalgeschützte Gebäude mit dem gesamten Areal eine neue Nutzung. Insgesamt stehen in diesem Bereich sieben Hauptgebäude leer, zehn Prozent der Hauptgebäude.

Blumberg Blumberger Kernstadtsanierung: Das Land fördert das Vorhaben mit 600 000 Euro Das könnte Sie auch interessieren

Ein weiterer Ansatz neben der Scheffelschule ist der Marktplatz, über den ebenfalls schon öfters diskutiert wurde. In seiner derzeitigen Nutzung als Parkplatz, für den Pkw-Verkehr zwischen Handwerker- und Tevesstraße auf der einen Seite sowie der Hauptstraße bietet er nur wenig Raum als Aufenthalts- und Kommunikationsfläche. Die Aufenthaltsqualität sollte durch eine Neugestaltung des Platzes verbessert werden. Zudem machen die Planer eine fehlende funktionale und visuelle Verknüpfung zwischen der Einkaufsstraße Tevesstraße und dem Marktplatz aus.

Tevesstraße aufwerten

Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist die Aufwertung der Tevesstraße, ein Thema, das ebenfalls schon öfters angesprochen wurde. In der östlichen Tevesstraße und im Wohngebiet Danziger Straße seien Gestaltungsmängel vorhanden, heißt es im Bericht der Steg. Ein Augenmerk gilt der Tevesstraße 64: Die Gebäude des Autohauses und der dortigen Tankstelle "beeinträchtigen das Stadtbild". Die gewerbliche und handwerkliche Nutzung dieser Fläche führe zu Lärmemissionen. Zudem habe die Fläche einen hohen Versiegelungsgrad.

Bauliche Misstände

Im Untersuchungsgebiet befinden sich 69 Hauptgebäude, davon weisen circa 68 Prozent erhebliche bis substantielle Mängel auf. Von den 54 Nebengebäuden weisen circa 52 Prozent erhebliche oder substantielle Mängel auf, heißt es im Bericht der Steg.