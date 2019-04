Am Blumberger Jugendzentrum "Malibu" im Dämmlewiesen 5 wird am Dienstag, 23. April, um 14 Uhr die neue Halfpipe eingeweiht. Das Ganze entstand durch eine Aktion der beiden Blumberger Teenager Dustin Schneider und Tim Claus. Sie hatten 647 Unterschriften für eine Skateranlage gesammelt, die sie eigentlich gerne in der Innenstadt gehabt hätten, und Bürgermeister Markus Keller dann im Juli 2018 im Gemeinderat vor zahlreichem Publikum überreicht.

Der SÜDKURIER hatte über die Aktion auch in den sozialen Medien auf Facebook berichtet, den Bericht hatte Blumbergs früherer Stadtjugendpfleger Daniel Stengele geteilt.

Auch diese Elemente gehören zur Halfpipe-Anlage beim Blumberger Jugendzentrum. | Bild: Lutz, Bernhard

Daraufhin hatte die Stuttgarter Jugendhaus-Gesellschaft der Stadt eine abgebaute Halfpipe kostenlos angeboten, die Stadt musste aber die Transportkosten und den Aufbau hier berappen, insgesamt rund 12 000 Euro. Einstimmig hatte der Gemeinderat beschlossen, das Angebot anzunehmen und das Jugendzentrum so aufzuwerten.