Der FDP-Stadtverband wird bei der Kommunalwahl mit einer eigenen Liste antreten. Die Kandidatenaufstellung erfolgt am Donnerstag, 14. März, ab 19 Uhr im Gasthaus "Linde" in Kommingen, teilt die Partei mit.

Die FDP ist nach derzeitigem Stand die zweite Partei in Blumberg, die ihre Kandidatenliste erstellt. Die CDU hatte bereits am 25. Februar ihre Liste aufgestellt, die Freie Liste hat ihre Nominierungsversammlung am 15. März.

Ernst Pfister kommt zum Politischen Aschermittwoch nach Blumberg

Unterdessen teilte Patrick Leismann von der FDP mit, dass beim Politischen Aschermittwoch der Liberalen am 6. März in Blumberg auch der frühere Wahlkreisabgeordnete und Wirtschaftsminister Ernst Pfister sein Kommen angesagt habe.

Als Redner angekündigt werden der Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge aus Villingen-Schwenningen, tourismuspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Mitglied im Bundes- und Landesvorstand sowie Bezirksvorsitzender der FDP Südbaden; ferner die Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Stuttgart II, Gabriele Reich-Gutjahr, Mitglied im Wirtschafts- und im Umweltausschuss des baden-württembergischen Landtags, Blumbergs Stadtrat Werner Waimer sowie die FDP-Kreisvorsitzende Andrea Kanold aus Bad-Dürrheim.