von Reiner Baltzer und Bernhard Lutz

Blumberg – Sascha Engel musste gestern ein wenig durchschnaufen und war doch auch erleichtert. Intensiv war der Blumberger beim Aufbau der Eisbahn und Installation der Container und Zelte zugange.

Sascha Engel, einer der Macher der Eisbahn | Bild: Reiner Baltzer

Die Eisbahn ist ein Stück weit sein Kind, jedes Jahr nimmt sich der Geschäftsführer eines Schweizer Unternehmens frei, um Hand anzulegen und sich einzubringen. In seinem Arbeitskreis "Tourismus und Freizeit" war die Idee entstanden, in Blumberg in der veranstaltungsarmen Winterzeit eine Eisbahn zu installieren und so für zusätzliche Attraktivität zu sorgen.

Alexandra Bouillon (links) und Lena Hettich von der Wirtschaftsförderung helfen mit, das Eisbahnareal vom Schnee zu befreien. | Bild: Reiner Baltzer

Die ursprüngliche Idee der Eisbahn auf dem alten Handballplatz ließ sich nicht umsetzen, dafür bot sich das Gelände an der Ecke Hauptstraße/Winklerstraße vor der Energieversorgung Südbaar an. Bürgermeister Markus Keller hatte dann die Idee, eine Eisbahn aus Erlangen auszuleihen und in der Zeit nach den Weihnachtsferien in Blumberg aufzubauen.

Sascha Engel erinnert sich noch lebhaft an die schwierigen Anfänge: "Da mussten wir die schweren Holzplanken ganz von Hand an Ort und Stelle tragen und zusammenbauen. Da hatten wir noch keinen Kran zur Verfügung." Das sei inzwischen besser geworden, seit drei Jahren unterstützt ein Unternehmen aus Fützen den Aufbau der Bahn mit einem Kran.

Inzwischen hätten sie bei den ganzen Arbeiten Routine, was alles spürbar erleichtere. Das Team von den Mitarbeitern des Bauhofs, des Arbeitskreises Tourismus, den Blumberger Aktivis, den Vereinen und der Wirtschaftsförderung sei eingespielt, jeder wisse, was er zu tun habe.

Am Mittwoch wurde der Aufbau durch dichtes Schneetreiben erschwert. Die Helfer mussten zuerst einmal Schnee vom Holzboden wegschippen, bevor er dann geflutet werden kann. Unter diesen Umständen bleibe auch noch abzuwarten, wann die Bahn geflutet werden kann. Die geplanten Eröffnung am Freitag um 16.30 Uhr wird auf jeden Fall stattfinden.

Eines steht für Engel jetzt schon fest: Während der Eisbahn, die bis Samstag, 9. Februar geöffnet hat, ist er bei allen Veranstaltungen an den Wochenenden und abends selbst zugange, um sich einzubringen. Vor Ort sind selbstverständlich auch Lena Hettich und Alexandra Bouillon von der Wirtschaftsförderung, die das Projekt von Anfang organisiert und betreut haben.