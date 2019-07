Es kann zwar nerven, wenn einem Bienen um den Kopf oder das Eis herumschwirren, aber eigentlich muss man über jedes Exemplar froh sein. Denn gibt es weniger Bienen, gibt es auch weniger Pflanzen – weil die auf die Bestäubung durch die Insekten angewiesen sind. Die schlechte Nachricht ist nun: Es findet ein großes Bienensterben in Deutschland statt. Die gute Nachricht lautet: Der Züchterring Hoher Randen, der den Ort seine Belegstelle im Namen führt, steuert dagegen.

Arme Drohnen: Nach der Liebe folgt der Tod

Mehrere hunderttausend Bienen sind unterwegs im drei Kilometer großen Schutzkreis der Bienenbelegstelle. Während Arbeiterbienen Nektar und Pollen sammeln, treffen sich Königinnen und Drohnen in 15 bis 50 Metern Höhe zur Paarung in der Luft: Zwölf bis 18 Drohnen begatten eine Königin – ist das vollbracht, sterben die männlichen Bienen, ihre Lebensaufgabe ist erfüllt. Die Königinnen kehren in ihre Begattungskästchen zurück, legen täglich 2000 Eier, vier Jahre lang – ohne auch nur ein einziges Mal neu begattet zu werden.

Varroamilben saugen ihren Wirten Körperflüssigkeit ab

„Wir züchten Bienen der Rasse Carnica“, erklärt Jürgen Mess, Vorsitzender des Blumberger Imkervereins und Mitglied im Vorstand des Züchterrings Hoher Randen. Dabei wird das Ziel verfolgt, eine Linie zu entwickeln, die resistent ist gegen die Varroamilbe.

Denn das Bienensterben hat viele Ursachen. In der öffentlichen Diskussion dominieren zurzeit zwei Erklärungen: Immer mehr Nahrungspflanzen der Bienen gehen verloren und der Einsatz von Insektiziden wirkt sich negativ auf die Vitalität von Bienenvölkern aus. Doch noch immer ist die Gefahr durch die Varroamilbe nicht gebannt, die als Parasit in Honigbienen lebt. Die Varroamilben saugen ihren Wirten Körperflüssigkeit ab. Eine Biene, die als Larve von der Varroamilbe befallen war, ist als erwachsenes Tier ein Zehntel kleiner als eine Biene ohne Befall. Entsprechend schwächer ist sie und kann weniger gut magere Zeiten überleben.

Unter anderem über dieses Thema haben sich jüngst 50 Imker aus dem ganzen deutschsprachigen Raum in Blumberg schlau gemacht. Den Fachvortrag im Städtele-Saal hielt Ralf Bücheler, der Leiter des Bieneninstituts in Kirchhain. Dann ging‘s zum praktischen Teil zur Belegstelle Hoher Randen. Die öffnet am morgigen Sonntag, ab 10 Uhr, ihre Tür. Dann haben dort alle Honigfreunde die Möglichkeit, sich über Bienen, Bienenzucht, das Bienensterben und Wege daraus schlau zu machen.