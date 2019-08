von Reiner Baltzer

Die Bahnbetriebe Blumberg gehen in der Bewirtung der Museumsbahnreisenden andere Wege. Nachdem mit dem bisherigen Kioskbetreiber am Bahnhof Zollhaus kein neuer Vertrag ausgehandelt werden konnte, beziehungsweise kein neuer Pachtvertrag zustande kam, sahen sich Geschäftsführer Christian Brinkmann und sein Team mit Jasmin Schmerbach, Selina Löffler und Lorena Bausch veranlasst, einige Veränderungen in der Bewirtung vorzunehmen.

Bewirtung auf dem Bahnhof in Weizen mit Judith (links) und Sabrina Albrecht mit Vesper- und Getränkeangeboten direkt aus dem Zugwaggon heraus. | Bild: Reiner Baltzer

So wurde die Bewirtung am Bahnhof Weizen in alter Form eingestellt. Der dortige Imbisscontainer ist seit Beginn der Museumsbahnsaison am Bahnhof Zollhaus angesiedelt und wird dort unter der Regie von Claudia Ponzetta, einer Angestellten der Museumsbahn, betrieben. Ihr zur Seite stehen sieben Teilzeitkräfte, die sie wechselweise beim Bewirten der Zugreisenden auf dem Bahnhof unterstützen. Sitzgelegenheiten, Partytische, Sonnenschirme und das Zelt zum Schutz gegen Regen und pralle Sonne sind geblieben.

Die Angebote reichen von gegrillten Fleischwaren, über Vesper, diversen Getränken sowie Kaffee, Cappuccino bis zu weiteren südländischen Spezialitäten. Die Frage stand im Raum, wie jetzt die Bahnreisenden am Bahnhof Weizen versorgt werden. An sich sei es kein Problem, diese Aufgabe vernünftig zu bewältigen. „Wir bewirten bereits seit Saisonbeginn die Museumsbahnreisenden auf dem Bahnhof in Weizen aus dem Zugwaggon heraus“, sagte Judith Albrecht, die diese Aufgabe mit anderen übernommen hat.

Auch während der Fahrt können sich die Reisenden mit Vesper, mit Landjägern vom Schwarzwaldhof, Süßigkeiten und frisch gebrühten Kaffee und anderen Getränken bei uns versorgen, ergänzte sie. Nunmehr besteht in Weizen nur noch die Möglichkeit, die Fahrkarten bei Angela Paulsen am Fahrkartenschalter zu kaufen. Angela Paulsen, ein bekanntes aktives Mitglied im Reit- und Fahrverein, vermisst jetzt lediglich die Weizener Bürger, die sich öfter einmal auf dem Bahnhof zum Frühschoppen trafen.

Die Museumsbahn mit allen ihren Errungenschaften im Zug am Zug und auf dem Bahnhof ist für viele Urlauber, Wanderfreunde und Busreisende zur Attraktion geworden. Die Reisenden nehmen die Catering-Angebote der Museumsbahnbetreibenden sehr gerne an und nehmen auch einmal längeres Warten vor dem Kiosk in Kauf, war von Claudia Ponzetta zu hören. Die Menschen seien gut aufgelegt und freuten sich über eine Bahnfahrt auf der Museumsbahnstrecke.

Sauschwänzlebahn weltweit bekannt

Inzwischen dürfte die Sauschwänzlebahn in Tourismuskreisen weit über die Länder der Bundesrepublick bekannt sein, war aus den Gesprächen mit verschiedenen Gästen heraus zu hören. Professionalität ist auf allen Gebieten der Einrichtung gefragt, aber auch vorhanden. Kenner der Szene berichten immer wieder äußerst positiv über die touristischen Angebote. Dazu gehören auch die Events auf verschiedenen Streckenbahnhöfen und am Bahnhof Zollhaus.