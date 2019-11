Blumberg – Die Bahnbetriebe Blumberg befinden sich nach Aussagen von Bürgermeister Markus Keller auf gutem Weg. Der Jahresabschluss 2018 sei mit einem Verlust von 38 683,49 Euro eine deutliche Verbesserung zum Jahr 2017, laut Vorlage eine Verbesserung um 87 000 Euro. „So langsam nähern wir uns einer schwarzen oder roten Null“, sagte Keller.

Erwartet waren 300 Euro Gewinn

Erwartet hatte man einen Gewinn von 300 Euro. Der Verlustausgleich soll über die Stadtwerke erfolgen, dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung soll Entlastung erteilt werden. Dazu ermächtigte der Gemeinderat Bürgermeister Markus Keller für die Gesellschafterversammlung. Im Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke sind dafür 150 000 Euro vorgesehen.

Zum Wirtschaftsplan 2020 äußerte der Bürgermeister, das geplante Minus von nun noch 2900 Euro sei ein optimistisches Ziel. Es seien einige Investitionen vorgesehen, wobei der Fokus auch auf bereits begonnenen Vorhaben liege. Das zurückliegende Jahr 2018 sei durch das Infrastrukturprogramm geprägt gewesen, wofür 564 000 Euro ausgegeben wurden. Unter anderem wurden auf der gepachteten Strecke zwischen Weizen und Lauchringen

Gleis gestopft

Gleislagefehler beseitigt und schadhafte Schwellen ersetzt, sagte Christian Brinkmann, Geschäftsführer der Bahnbetriebe Blumberg, auf Nachfrage. Da die Stadt ein Infrastrukturunternehmen sei, hätten sie immer mehr Personal beschäftigt. Es sei aber immer schwieriger, beim Personal Saisonkräfte zu finden, da die meisten eine ganzjährige Anstellung wollten. Ähnlich sei es beim Fachpersonal neue Kräfte wie Lokführer zu finden.

Ohne Diskussion ermächtigte der Gemeinderat den Bürgermeister, in der Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan 2020 zu beschließen.

In der Diskussion meldete sich Hondingens Ortsvorsteher Rolf Schwenk zu Wort. Es sei schön, dass der Bahnverkehr im Wutachtal zunehme, wo die Züge ab dem Fahrplanwechsel am 16. Dezember ja nun bis Stühlingen fahren sollten.

Zahl der Fahrten halbiert

Auf der Ringzugstrecke von Tuttlingen nach Blumberg seien die Fahrten dagegen im Dezember 2018 von Montag bis Freitag von acht auf vier am Tag halbiert worden, was der Stadt als Streckeninhaberin wohl auch weniger Trassengebühren bringe. Im Moment gehe es in der Region um das Projekt Ringzug 2.0. Schwenk bat den Bürgermeister, für Blumberg in diesem Zusammenhang ein besseres Angebot zu fordern. Ziel müsse sein, dass mehr Züge als bisher nicht nur von Tuttlingen bis Leipferdingen fahren sondern bis Blumberg.

Bürgermeister Markus Keller antwortete, die Trassengebühr sei nicht Sache des Wirtschaftsplans. Zudem sei die Trassengebühr, wenn nur halb so viel gefahren werde, doppelt so hoch. Die Trassengebühren richteten sich immer nach den Betriebskosten und der Zahl der gefahrenen Kilometer. Danach genehmige die Bundesnetzagentur die Gebühren.

Schienenbesitz

Der Stadt Blumberg gehören die 25 Kilometer von Blumberg-Zollhaus bis Stühlingen-Weizen, wo sie 1977 die Museumsbahn Wutachtal in Betrieb nahm, die als „Sauschwänzlebahn“ bekannt wurde. Später erwarb die Stadt auch die 16 Kilometer von Blumberg-Zollhaus bis Hintschingen, auf denen der Ringzug verkehrt. Um auch einen Anschluss von der Museumsbahn nach Westen zu haben, pachtete die Stadt noch die 20 Kilometer von Weizen nach Lauchringen. (blu)

Ab Dezember fahren die Schülerzüge im Wutachtal bis Stühlingen