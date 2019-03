Ein Tag der offenen Tür vor der Eröffnung? Klingt zunächst seltsam, ist aber so. Herbert Riegger, der Mann hinter der Moped-Technik-Welt, will den Blumbergern zeigen, wie weit sein Projekt bereits gediehen ist. Und das ist nicht so weit vorangeschritten, wie er es noch vor einem Jahr gedacht hatte. Damals ging er optimistisch davon aus, Ende Frühling mit seinem Privatmuseum, das komplett ohne staatliche Fördergelder auskommen muss, an den Start gehen zu können. Doch daraus wird nichts. Sein Ziel ist es nun, möglichst im August die ersten zahlenden Gäste im Nebengebäude des Gasthauses Adler-Post in Zollhaus begrüßen zu können.

Tag der offenen Tür mit Liveband

Aber vorher will er den Blumbergern bei einem Öffentlichkeitstag zeigen, wie weit er schon gekommen ist. So sind die beiden Gewölbekeller fast fertig. Dort und auf dem Hof beziehungsweise auf der Wiese hinter dem Haus soll dann bewirtet werden, Riegger kündigt eine Liveband an. Wann genau der Tag der offenen Tür sein wird, steht noch nicht fest, Mai werde es wohl werden, erzählt Riegger. Er will auch an die Geschichte des Hauses erinnern, das einst Ökonomiegebäude einer Landwirtschaft war. Beim Rundgang zeigt er auf einen alten Grabstein, den er beim Aufräumen gefunden hat.

Sponsorensuche ist ein mühseliges Geschäft

So ein Museumsmacher hat’s nicht leicht. Der Sammler von alter Technik hat in seinem Rücken zwar einen in einem Förderverein organisierten Freundeskreis und die Eichberggeister sind ihm auch schon zur Hand gegangen – doch die aufwendigen Umbauarbeiten im Nebengebäude des Gasthauses Adler-Post – vom Brandschutz über neue Böden bis zur behindertengerechten Toilette – muss er fast im Alleingang stemmen. Wie gut, dass er als Handwerker viele Arbeiten selbst erledigen kann. Viel Zeit nimmt es auch in Anspruch, Sponsoren zu finden. Wenn es um Sachleistungen geht, dann sind seine Gespräche häufig von Erfolg gekrönt. Anders sieht es hingegen mit Geldspenden aus.

160 Mopeds müssen noch umziehen

Sein altes Museum in Ühlingen hat Riegger am vergangenen Wochenende komplett geräumt und die vielen Exponate an ihren neuen Standort in Blumberg-Zollhaus gebracht. Doch in seinem Wohnhaus in Untermettingen hat er auch noch rund 160 Mopeds stehen. Da müsse ein 40-Tonner her, um nicht unzählige Male hin- und herpendeln zu müssen. Einer seiner nächsten Sponsoren-Gänge wird ihn daher zu einer Spedition führen.

Blumberg Erste Exponate für das Mopedmuseum in Blumberg-Zollhaus treffen ein Das könnte Sie auch interessieren