Bei vielen Blumberger Realschülern ist er noch in Erinnerung: der Auftritt von Carsten Stahl Anfang des Jahres in der Eichbergsporthalle und sein Kampf gegen Mobbing. Und wenn Realschüler wieder einmal jemand ausgrenzen wollen, reicht oft schon der Hinweis „denk an Carsten Stahl„, um sie zur Besinnung zu bringen.

Carsten Stahl ist in vielen Medien präsent. Mitte August erschien ein großer Bericht über ihn in der bekannten US-Zeitung New York Times.

Mit eindringlichen Worten und Gesten zieht Anti-Mobbing-Trainer die Blumberger Realschülerinnen und Realschüler in seinen Bann. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Unter dem Titel „German TV Star uses Past Gang Life to Battle Bullies of Today“ wird über Carsten Stahls Leben berichtet, und wie er seine Erfahrungen als Gemobbter und später selbst Gewalttätiger im Kampf gegen Mobbing umsetzt.

Unter dem Foto, das ihn mit Schülern zeigt, steht das Zitat: „Mobbing ist nicht lustig, Mobbing tötet Menschen!“

Zitiert wird auch die Rektorin Sabine Zander. Es werde sich nicht gleich alles ändern nach Stahls Auftritt, aber er könne beim Kampf gegen Mobbing helfen.