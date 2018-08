Blumberg (blu) Der alte Blumberger Bauhof wird abgerissen. An den Gebäuden in der Vogtgasse, wo bis zum Sommer 2017 auch das Wasserwerk untergebracht war, wirkt der Bagger. Das ganz Gelände soll dann gerichtet werden. Die Stadt hat die Fläche bereits an einen Investor verkauft, der dort 14 Mietwohnungen erstellen will.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein