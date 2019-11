von Gernot Suttheimer

Der Ski-Club Nordhalden ist auf die bevorstehende Skisaison gut vorbereitet. Wenn es die Schneeverhältnisse zulassen, startet der Club am 6. Dezember mit der Vereinseinweisung und dem anschließenden Skiopening in Sölden. In der vergangenen Saison klappte das nicht auf Anhieb, sagte der Vorsitzende Johannes Lohberger.

Vereinsgemeinschaft

Der Ski-Club engagiert sich intensiv innerhalb der Nordhalder Vereinsgemeinschaft. Die Skihütte ist ein begehrter Treffpunkt für das gesamte Dorf. Langfristig werde es anstrengender, die gute Finanzlage zu erhalten, erklärte Lohbeger. Eine der Haupteinnahmequellen, das Blumberger Straßenfest, erfahre immer weniger Zuspruch.

Verbandskonzept: Das Jugendschutzkonzept des Skiverbandes wird jetzt konsequent umgesetzt. Es wird im Wortlaut auf der Homepage des Clubs veröffentlicht. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sind die Ansprechpartner als Schutzbeauftragte. Unter den aktuell 273 Mitgliedern tummeln sich sieben Bambinis im Alter von vier bis sechs Jahren, elf Kinder, ein Jugendlicher und 240 aktive Skifahrer.

Rückblick: Anja Fluk verlas den Bericht des erkrankten Schriftführers Tobias Schleicher. In elf Gruppen wurden 50 Teilnehmer in vier Skikursen geschult. Komplett ausgebucht waren die Bambinikurse in Waldau und der Ladysday in den Flumser Bergen mit 90 Damen und acht Betreuern. Unter Anja Fluks Regie gestaltete der Club einen Tag des Ferienprogramms mit Fußballgolf im Seepark in Pfullendorf.

Skischule wächst: Der Leiter der Skischule, Stefan Schautzgy, freute sich über einen Teilnehmerzuwachs junger Skifahrer bei den Skikursen. Dem Ski-Club stehen 22 Skilehrer zur Verfügung. Vier weitere sind in Ausbildung. Einen leichten Vermögenszuwachs stellte der Kassierer Philipp Fuhrer fest. Nach der einstimmigen Vorstandsentlastung stellte Lohberger den Winterfahrplan vor.

