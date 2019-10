Das Hotel „Schweizer Hof“ in Blumberg-Zollhaus macht Winterpause. An der Eingangstüre hängt ein Schild: „Ab April 2020 Wiedereröffnung„. Besitzerin Shake Alushi hatte so eine Winterpause schon angekündigt, nachdem sie das Hotel im Sommer 2018 wieder übernommen hatte. Mehr als zwei Jahre war das Hotel eine Gemeinschaftsunterkunft des Schwarzwald-Baar-Kreises für Asylbewerber gewesen. Nachdem die letzten Flüchtlingen ausgezogen waren, ging das Haus wieder an die Eigentümerin Shake Alushi zurück. Die Gastronomin aus Beggingen in der Schweiz hatte das Hotel 2011 gekauft und einige Jahre geführt.

