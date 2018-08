von Reiner Baltzer

Blumberg (bal) Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. August 2018, knattern auf dem Parkplatz des Unternehmens Federal Mogul wieder die Karts über eine ausgewiesene Rennstrecke. Diesen Spaß bereitet der Rad- und Motorsportverein (RMSV) seit nunmehr 15 Jahren den Motorsportbegeisterten Blumbergs und Umgebung an. Einst waren die Verantwortlichen des Vereins mit den beiden Vorsitzenden Heinz Mittelstädt und Timo Hör sowie der Kassiererin Vera Krabbes beim Sommerferienprogramm dabei. Seit einigen Jahren geht der Verein in dieser Richtung eigene Wege. Die Angebote für die jungen Menschen sind geblieben.

In diesem Jahr sind ein Oldtimertreffen und Tuning-Cart mit im Programm. Außerdem werden die Vereinsmitglieder sich an einem Triathlon mit dem Blumberger Schützenverein und dem Blumberger-Müllheimer Kegelclub beteiligen. Bei diesem lustigen Wettstreit sind ein Kartrennen, Kleinkaliber-Schießen und Sportkegeln angesagt. In erster Linie gehe es ihnen aber darum, den Jugendlichen mit den Kartrennen vertraut zu machen, so Heinz Mittelstädt. Vier Karts haben die Mitglieder um den technischen Leiter Sven Lizureck für das Wochenende auf Vordermann gebracht. Dabei präsentieren die Motorsportler zwei Eigenbau-Karts, sogenannte Monsterkarts.

Für das leibliche Wohl sorgt wieder Vera Krabbes. Also, am Wochenende nach Zollhaus, wo jeweils um zehn Uhr der Spaß beginnt. Die Rennstrecke werde bereits am Freitagabend angelegt. Die Vereinsoberen wären dankbar, wenn sich viele Helfer dazu einfinden würden, sagte Mittelstädt. "Wir freuen uns, wenn viele junge Kart-Begeisterte den Weg nach Zollhaus an diesen beiden Tagen finden", so Heinz Mittelstädt. Leider habe im letzten Jahr der ständige Regen der Veranstaltung geschadet. Es bleibe viel nachzuholen. Übrigens: Der Autorennfahrer Graf Berghe von Trips hat 1961 zusammen mit dem Journalisten Günter Isenbügel die ersten Karts von Amerika nach Deutschland geholt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein