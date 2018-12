Löffingen (pb) Der Kulturbus verbindet die Region und fördert die Kultur, so der Löffinger StadtmarketingleiterKarlheinz Rontke, bei der Vorstellung des neuen Programms. Auch in diesem Jahr wird der Bus die Gäste aus dem Hochschwarzwald nach Löffingen, Bonndorf, Wutöschingen und Schluchsee zu den kulturellen Highlights fahren.

Ingo Bauer holt die Gäste an den Stationen ab, um sie zu den Kulturorten zu bringen und später wieder abzuholen.

Nur zwei Euro pro Fahrt

Für lediglich zwei Euro fährt Ingo Bauer aus Bonndorf entweder mit dem großen Reisebus oder auch mit dem Taxi vor. Der Start mit dem Kulturbus ist am 26. Januar, hier geht es zu Christina Rommel in die Klosterschür Wutöschingen zu "Schokolade-das Konzert". Am 16. Februar heißt es beim Folkreff in Bonndorf "Magic of Santana", bevor es am 9. März erneut nach Wutöschingen geht. Dort gastieren die Musikerinnen Julia Games Martin und Ariane Müller mit dem Programm "Suchtpotenzial Eskalatiooon".

Bildershow über Kuba

Tobias Hauser lädt am 22. März ins Kulturhaus nach Schluchsee zur Bildershow "Kuba zwischen Traum und Wirklichkeit" ein. Viel zu lachen gibt es am 12. April beim Schwertgosch Oliver Tissot mit seinem "Exquisiter Lachverstand" in Bonndorf. Als letzterer Termin steht Löffingen auf dem Programm, am 17. Mai heißt es "Heiteres aus 100 Jahren deutscher Sprachkultur" mit Carsten Dietrich und Konstantin Schmidt.

Initiative der Gemeinden und Kulturschaffenden

Der Kulturbus ist eine Initiative der Gemeinden und Kulturschaffenden der Gemeinden Bonndorf, Grafenhausen, Löffingen, Schluchsee und Wutöschingen. Ziel ist es, den Bewohnern und Gästen bei ausgewählten Veranstaltungen einen kostengünstigen Shuttleverkehr zu bieten.

Das Kulturbusprogramm ist in der Touristinfo zu erhalten oder im Internet. Dort sind auch die Abfahrtszeiten veröffentlicht. Wer mit dem Kulturbus fahren möchte muss dies bis 12 Uhr am Vortag bei der Tourist-Info melden. Der Flyer kann auch telefonisch unter der Telefonnummer 07654802-72 erhalten werden.