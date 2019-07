von Simon Bäurer

Bereits zum dritten Mal fand am Wochenende der vom Musikverein und Bläserjugend Achdorf veranstaltete Hopfenhock am Hagenstall in Aselfingen statt. Schon am Freitag erschienen zahlreiche Besucher aus der Bevölkerung und den umliegenden Ortschaften im Achdorfer Tal, um sich beim Feierabend-Hock vom Alltagsdasein zu erholen.

Bei mehr als 15 auserwählten Bieren und guter Unterhaltung durch die Musikvereine Döggingen, Mundelfingen und Daugendorf genossen die Gäste ein paar gesellige Stunden an den verschiedenen Bierhütten. Auch die Premiere des Flunkyball-Turniers am Samstag fand mit rund zehn Gruppen regen Anklang. Nach einigen unterhaltsamen Runden durfte sich am Ende das Team des Narrenvereins „Obertalemer Blindschießer“ über den Sieg und den Erhalt des Wanderpokales freuen.

Noch bis in die Nacht wurde anschließend am Weinstand und in der Bar mit DJ ausgiebig gefeiert. Der Hopfensonntag stand ganz im Zeichen der Familien. Neben einer Kinderolympiade und Kinderschminken konnten sich die Kinder in einem XXL-Sandkasten austoben. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgten die Musiker mit einer großen Auswahl an Grillspezialitäten. Für die passende musikalische Unterhaltung sorgten die Musikvereine Aufen und Behla, sowie Freddy.