Arno Ehrenschneider hat seit 26 Jahren in Brasilien eine neue Heimat gefunden. Trotzdem zieht es ihn immer wieder in den Hochschwarzwald, um dort seine Familie, Schulkollegen und Freunde zu treffen. Kaum auf deutschem Boden, lud er zum Klassentreffen ein.

Klassentreffen

„Wenn ich in Deutschland bin, möchte ich alle besuchen und wiedersehen“, sagte der 81-jährige lebenslustige Arno Ehrenschneider. Schon auf der Anreise, dieses Mal auf dem Schiff, hatte er eine Liste der Mitschüler erstellt. Nun trafen sich die Jahrgänger 1935/36 beim „Bierwirtskarle“ im Neubierhäusle. Der in Titisee geborene Arno Ehrenschneider besuchte zusammen mit 35 Schulkollegen die Schule in Titisee.

Hirtenbuben kamen dazu

„Meist kamen noch vier Hirtenbuben dazu“, erklärt die illustere Runde. Zwar ist die Runde nicht mehr so groß wie früher – manche sind krank, andere schon gestorben – doch lustig ist es immer noch. „Wie damals in der Schule“, und so gibt es so manches Geheimnis von damals zu lüften. „Damals gab es noch mit dem Rohrstock die Strafen“, informieren die heutigen Senioren.

Löffingen Öschmusiker aus Löffingen begeistern in Brasilien Das könnte Sie auch interessieren

Arno sei schon ein kleiner Schalk gewesen und habe öfters vorsorglich dickes Papier in seine Hose stecken müssen, damit die Schläge nicht ganz so weh getan hätten. Bei Franz Dietrich und „Fräulein“ Gertrud Müller hatten sie Unterricht. Schon als Zehnjähriger habe es Arno Ehrenschneider „faustdick hinter den Ohren“ gehabt. So ließ er sich entschuldigen, saß aber unter dem Lehrerpult, um bei passender Gelegenheit Fräulein Müller am Bein zu krabbeln.

Lehrerin am Bein gekrabbelt

Diese habe wohl geglaubt, da sei eine Maus, berichteten die Senioren schmunzelnd, und ganz laut geschrien. Die Strafe folgte auf dem Fuß, es gab „Hosenspannis“ von Lehrer Dietrich. Vor allem Ehefrau Leonie kann es kaum glauben, was ihr Mann nach heiterem Gelächter da übersetzt.

Löffingen Brasilien ist zur zweiten Heimat geworden Das könnte Sie auch interessieren

Arno Ehrenschneider wuchs mit seinen sieben Geschwistern auf. Fünf Jahre war er Hirtenbub auf dem „Unterbecken-Hof“, denn das Geld in der Familie war knapp und Arno hatte dort zwar auch kein Geld, aber Essen und einen Schlafplatz. Bekannt wurde Arno Ehrenschneider – der zwischenzeitlich nach Löffingen umgesiedelt war – als Busfahrer für das Landratsamt. Selbst als er schon in Brasilien lebte, kam er immer wieder zurück, um als Saisonbusfahrer zu arbeiten.

Gründungsmitglied des Fanfarenzugs

Er war Gründungsmitglied des Löffinger Fanfarenzugs und im Spielmannszug aktiv, Wanderführer im Schwarzwaldverein und auch beim DRK. Bevor es wieder zurück ins warme Brasilien – dieses Mal mit dem Flugzeug – geht, stehen noch ein Familientreffen in Langenordnach an und Besuche von Freunden in Löffingen.