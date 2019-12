von Reiner Baltzer

Insgesamt 25 Aussteller mit leckeren kulinarischen Angeboten, weihnachtlichen Süßwaren, selbst hergestellten Weihnachtsgeschenken sowie Strickwaren aller Art lockten an der Blumberger Stadthalle in der Vorweihnachtszeit zahlreiche Besucher an.

Der Blumberger Realschulchor bereicherte den Weihnachtsmarkt unter der Leitung von Anna Huber. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Ein nostalgisches Kinderkarussell sorgte für Freude bei den Mädchen und Buben. Eine Alphorn-Bläsergruppe stimmte bei der Eröffnung der Weihnachtsmeile durch Bürgermeister Markus Keller auf weihnachtliche Stimmung ein, die sich dann in den Abendstunden, als der Tannenbaum, die Buden und einige geschmückte Gebilde in vollem Glanz erstrahlten, erst so richtig entwickelte.

Den Blumberger Weihnachtsmarkt bereichert die Gruppe „Charlys Angels“ mit ihrem Stand. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Der Nikolaus, Edgar Roll, verteilte seine milden Gaben an die Kinder. Bei Glühwein, Punsch und anderen Getränken kamen gute Gespräche zustande.

In zwei gut besuchten Vorstellungen des Interaktiven Kindertheaters, das im Rahmen des Weihnachtsmarktes in der Stadthalle gastierte, hatten viele Kinder wie auch die Erwachsenen mit dem kindgerechten Mitmach-Schauspiel „Die Geister sind los“ von Charles Dickens, ihre Freude.

Ein Anziehungspunkt war die Krippenausstellung von Wolfgang Sonntag (rechts) in der Stadthalle. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Für stimmungsvolle Unterhaltung beim Blumberger Weihnachtsmarkt sorgten auch die Mädchen des Realschul-Chors unter der Leitung von Anna Huber. Großen Anklang fand der Bastler, Wolfgang Sonntag, mit seinen Krippen, die er im Foyer der Stadthalle ausstellte. Einige dieser Kunstwerke fanden Käufer, die sich die Krippen unter den Weihnachtsbaum stellen wollten. Im Foyer herrschte auch großer Andrang beim Kinderschminken.

Ein fester Anlaufpunkt beim Weihnachtsmarkt ist der Stand von Peter Damm. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Eine Abordnung der Bahnbetriebe war in voller Eisenbahnmontur dabei. Mit dabei waren auch die altkatholischen Frauen im Gemeindesaal und verwöhnten ihre Gäste mit leckeren Torten und Backwaren aller Art.