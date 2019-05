von Christiana Steger

Blumberg – Rainer Gradinger, langjähriger Schulleiter der Blumberger Realschule und seit vielen Jahren engagierter Kommunalpolitiker, wird heute 75 Jahre alt. 1944 kam er in Sankt Peter im Schwarzwald zur Welt und wuchs dort auf.

Nach dem Abitur in Freiburg folgten zwei Jahre Dienst bei der Bundeswehr, dann studierte er Lehrfach für Grund-und Hauptschule und vervollständigte das Studium weiter zum Realschullehrer. 1987 trat er an der Blumberger Realschule die Nachfolge von Rektor Helmut Pietsch an. Hier waren für ihn die Selbstgestaltung einer Schule mit sehr unterschiedlichen Abläufen und der enge Kontakt zu Kollegium, Schülern und Eltern sehr wichtig.

10 Jahre Rektor in Blumberg

Zehn Jahre prägte Rainer Gradinger das Gesicht der Blumberger Einrichtung, dann reizte ihn Neues. "Der Wechsel an die Karl-Brachat-Realschule in Villingen mit an die tausend Schülern und 60 Lehrern war eine wirkliche Herausforderung, zumal das so unterschiedliche Umfeld vom doch eher ländlich geprägten Blumberg zum städtisch orientierten Villingen gravierend war." Bis zum Ruhestand 2008 leitete er die große Schule.

Zum Schuldienst und seinen Anforderungen kam ehrenamtliche Mitarbeit im Pfarrgemeinderat der katholischen Kirche. 2004 kam kommunalpolitisches Engagement dazu. Der Jubilar ist Mitbegründer der Freien Liste und diese Gruppierung ist seither im Gemeinderat präsent. Lange war er Fraktionssprecher, jetzt ist er Stellvertreter. Viele wichtige Entscheidungen für die Eichbergstadt traf er in 25 Jahren aktiver Kommunalpolitik mit.

Umbau der Sauschwänzlebahn

"Es ist reizvoll, so zu der Entwicklung der Stadt und den dazu gehörenden Ortsteilen beizutragen, Entscheidungen zu treffen und Fortschritt zu sehen." So gehören der Umbau der Sauschwänzle-Bahn von einem Eigenbetrieb in eine GmbH, die aufwendige Sanierung des Panoramabads und jetzt die Umgestaltung der Blumberger Schullandschaft zum Schulcampus dazu.

Rainer Gradinger war mitbeteiligt am Aufbau eines Jugendhauses und der Einstellung eines Stadtjugendpflegers, als Bürgermeisterstellvertreter ist er seit zwanzig Jahren oft in den Ortsteilen präsent und trifft die Senioren der Gemeinde bei vielen Veranstaltungen. Aber es sind nicht nur Saalveranstaltungen bei denen er die Stadt repräsentiert.

Mit Schweizer Kollegen unterwegs

Unlängst war er mit Schweizer Kollegen am Deutsch/Schweizer Grenzverlauf unterwegs, um die Grenzsteine "alle fast von 1839" zu kontrollieren. "Da ging es wirklich über Stock und Stein, so richtig durch die Botanik." Man glaubt es dem altgedienten Kommunalpolitiker. Aber es gibt auch noch private Hobbys, die Rainer Gradinger mit seiner Ehefrau Maria teilt.

Beim Engadiner Skimarathon dabei

Da ist Ausdauersport angesagt wie beim Schwarzwälder oder Engadiner Skimarathon, dazu kommen Konzert-und Ausstellungsbesuche, Seminare und Vorträge zu unterschiedlichster Thematik wie Geschichte und auch Heimatgeschichte. "Und Englischunterricht": Rainer Gradinger lacht und erläutert, dass er als Altsprachler nie Englisch gelernt hat. "Das hole ich jetzt in einer ganz fröhlichen Seniorengruppe nach und es geht schon prächtig." Also: "Happy Birthday, Rainer Gradinger!"