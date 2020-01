von Reiner Baltzer

Die Blumberger Eisbahn kann wie geplant am Freitag eröffnet werden. Der Aufbau durch Mitarbeiter des Bauhofs geht in die Endphase. Die Eisbahn steht, nun werden die Hütten und Container-Räume eingerichtet. Start ist am Freitag, 17. Januar, um 16.30 Uhr.

Blumberg So erfolgt der Aufbau der Blumberger Eisbahn