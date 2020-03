Nach dem Blumberger Ostermarkt wird nun auch der Achdorfer Osterbasar abgesagt. Das teilte Ortsvorsteher Hans-Peter Mess am Donnerstag mit. Der am Sonntag, 29. März, im „Haus des Gastes„ geplante Osterbasar wäre bereits die 20. Auflage dieser in der ganzen Region beliebten Veranstaltung gewesen.

„Wir können das nicht verantworten“, erklärte Mess, zudem sei es noch ein großer Unterschied, ob so eine Veranstaltung im Freien stattfinde oder in einem geschlossenen Raum.

Neue Organisatoren

Der Achdorfer Ortsvorsteher Hans-Peter Mess hatte diesen Ostermarkt zusammen mit Christina Kaiser und Roland Burger vom „Haus des Gastes„ selbst organisiert. die Familie Rolf und Bettina Bäurer, die den Ostermarkt einst ins Leben rief, habe ende des Vorjahres mitgeteilt, dass sie den Ostermarkt nicht mehr organisieren würden.

Bei der Familie Bäurer war bisher niemand zu erreichen.

Für den am 29. März geplanten Ostermarkt hatte der Ortsvorsteher nach eigenen Angaben schon 20 Aussteller, darunter Kunsthandwerk und auch kulinarische Angebote.