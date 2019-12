von Conny Hahn

Der Tischtennisclub Riedöschingen steht nach seiner Generalversammlung am Freitagabend in der Kompromissbachhalle für die kommenden beiden Jahre weiter unter der Leitung des bewährten Vorstands.

Vorstandsmitglieder einstimmig bestätigt

Dies ergaben die Neuwahlen aller zu besetzenden Ämter. Einstimmig bestätigt wurden der Vorsitzende Ali Nizam, sein Stellvertreter Andreas Hribar, Schriftführer Fabian Oelze, Beisitzer Thomas Bumiller sowie Jugendwart Norbert Bumiller. Lediglich die beiden Kassierer tauschten ihre Reihenfolge, so dass nun der bisherige zweite Kassierer Christian Wehrle an erster Stelle vor Philipp Kastner steht.

Blumberg Freue beim TTC Riedöschingen: Neues Team in der ersten Saison Meister Das könnte Sie auch interessieren

Zuvor hatten die Funktionsträger ihre Berichte vorgelegt. Fabian Oelze ließ das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren und erinnerte an die Höhepunkte wie das Weihnachtsdoppelturnier, den Ausflug zum Tischtennis-Pokalfinale nach Ulm sowie das gelungene Laienturnier, und er gab auch die aktuellen Platzierungen aller Mannschaften bekannt: Die erste Mannschaft belegt in der Bezirksliga den vierten Platz, die zweite Mannschaft liegt in der Kreisklasse A auf Rang fünf, die dritte Mannschaft führt in der Kreisklasse B auf Platz eins und die vierte Mannschaft belegt in der Kreisklasse C Rang zehn. Zudem sind zwei Seniorenmannschaften aktiv.

Schnuppertraining für Jugendliche

Leider kann momentan keine eigene Jugendmannschaft aufgestellt werden, da nur zwei Jugendspieler regelmäßig trainieren. Der Verein sucht daher weiteren Nachwuchs. Wer Interesse hat, kann sich für ein unverbindliches Schnuppertraining jederzeit bei Jugendwart Norbert Bumiller melden, Telefon 435842. Ein Einstieg ist ganzjährig möglich.

Blumberg TTC Riedöschingen sucht Nachwuchs Das könnte Sie auch interessieren

Philipp Kastner berichtete über die positive Kassenlage. Die Mitgliedsbeiträge decken die Fixkosten des Spielbetriebs, und durch die Bewirtung am Isidori-Dorffest sowie das Aufhängen von Plakaten konnte ein Plus erwirtschaftet werden. Die Kassenprüfer Andreas Hribar und Manfred Schmid bescheinigten den Kassierern eine einwandfreie Arbeit, so dass Ortsvorsteher Robert Schey die einstimmige Entlastung des Vorstands vornehmen konnte.

Blumberg ESB-Turnier in Blumberg bietet Tischtennis der Spitzenklasse Das könnte Sie auch interessieren

Die nächste Termine: das Weihnachtsdoppelturnier am 7. Dezember, die Weihnachtsfeier am 14. Dezember und im Frühjahr wieder ein Laienturnier.