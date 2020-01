Blumberg – Wie es in Blumberg mit der offenen Jugendarbeit weitergehen soll, will die Stadt so schnell wie möglich entwickeln. Das erklärte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy auf Anfrage. Die FDP-Gemeinderatsfraktion hatte in ihrem Jahrespressegespräch am 30. Dezember gefordert, die Stelle so schnell wie möglich wieder zu besetzen, damit die Kinder- und Jugendlichen einen Ansprechpartner hätten. Stadtrat Detlev Dillmann, seit Jahrzehnten in der Suchtprävention tätig, hatte dies auch im Zusammenhang mit vier Drogentoten in Blumberg in den letzten Jahren gefordert.

Das Blumberger Jugendhaus in Dämmlewiesen ist seit Sommer verwaist und muss wohl abgerissen werden, wie dieses Archivbild zeigt. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Die Stadt will nach dem Weggang von Streetworker Matthias Weiß im Sommer 2019 für die Jugendarbeit eine neue Konzeption erstellen, zumal auch im Gemeinderat Konsens darüber herrscht, dass die Jugendarbeit weiter gehen soll. Erste Gespräche hätten sie bereits geführt, auch mit Fachleuten, erklärte Schautzgy, in den kommenden Wochen sollen weitere Gespräche geführt werden. Für die Neuausrichtung müssten sie intensiv überlegen, „wie wir das strukturieren“, so Schautzgy.

Dafür bräuchten sie im Vorfeld Gespräche mit Fachleuten, darunter auch die Schulsozialarbeiterinnen. In einem zweiten Schritt wollten sie dann auch die Jugendlichen beteiligen. Dies hatte Bürgermeister Markus Keller am Samstag in seiner Ansprache beim Neujahrsempfang erklärt. Eine große Herausforderung werde auch sein, eine geeignete Person zu finden und alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen. Möglicherweise könnte die Person die Konzeption mit entwickeln.

Wo die Jugendarbeit in Blumberg künftig stattfinden wird, steht noch nicht fest. „Wir wissen, dass das Gebäude, wo bisher das Jugendhaus war, wohl nicht mehr aktiviert werden kann“, betonte die Hauptamtsleiterin im Hinblick auf die inzwischen miserable Bausubstanz.