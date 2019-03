von Gernot Suttheimer

Auch der Komminger Programmabend stand im gut gefüllten Hasenbau unter den Richtlinien des Datenschutzes, was aber der närrischen Stimmung nicht schadete. Die drei Ansager Richard Sauter, Bettina Rösch und Andreas Weber hatten große Probleme mit dem Nennen der einzelnen Namen. Sogar die Helferschar in der Küche musste vorübergehend Papiertüten über dem Kopf tragen.

Sieben junge Tänzerinnen der Tanzschule Movimento zeigen erstmals ihr Können auf der Komminger Fastnachtsbühne. | Bild: Gernot Suttheimer

Nach dem Auftakt durch die Hasenbänd zündeten die Vereine ein buntes Feuerwerk voller Sketche und fetziger Tänze. Zunächst waren Xenia und Kaya Rösch sehr unzufrieden mit ihrer Relaxa und stellten digitale Technik am Abgrund fest. In Late-Night-Kommingen wurden allerhand Neuigkeiten verkündet. So gibt es seit dem vergangenen Donnerstag Im Nohl eine neue Bar "Zum Roten Fisch". Es kamen ein Klimaexperte und ein echter Jugendlicher zu Wort.

Klaus Dieter (Zweiter von rechts) bekommt einen speziellen Orden von Richard Sauter (links), Bettina Rösch und Andreas Weber überreicht. | Bild: Gernot Suttheimer

Die Frauenpower begeisterte mit einem fesselnden Tanz namens "La Catrinas-Day of the Dead" – Tag der Toten in wildem Outfit. Die traditionellen Klabusterbeerle wurden von Nachwuchsproblemen geplagt. Nur drei der insgesamt sieben Mitglieder waren noch aktiv und konnten nicht mehr so richtig jucken und kratzen. Dieses Trio löste das Problem mit einer witzigen Castingshow. Nach der Vorstellung der drei Kandidaten mit Videobeweis und praktischen Tests wurden Felix Fischer als neuer "Umbaubunny" sowie Franzi Müller und Mona Steuer durch die Überreichung der goldenen Klopapierrolle aufgenommen.

Die Frauenpower begeistert in Kommingen in wildem Outfit mit einem fesselnden Tanz. | Bild: Gernot Suttheimer

Erstmals zeigten junge Tänzerinnen der Tanzschule Movimento ihr Können auf der Komminger Fastnachtsbühne. Im Wartezimmer ereigneten sich beim Arztbesuch allerhand kuriose Dinge. "Gaststar" Friedrich Steuer musste sogar kurzfristig reanimiert werden. 22 Jahre stehen die närrischen Erwachsenen bereits auf der Bühne. Das sahen sie als Grund an, besondere Orden für 22, elf und 5,5 Jahre zu überreichen. Unter dem Titel "Kakerlakophon" sangen muntere Stofftierchen zuvor bruchstückweise zwei bekannte Lieder, die erraten werden mussten.

Das Moderatorentrio zeichnete in der Umbaupause Klaus Dieter mit einem speziell für ihn angefertigten Orden aus, weil er der beste Lieferant von Dorfgeschichten sei. Die Ranzenrige zeigte eine eher geruhsamen Alltag auf dem Bauhof. Sie schreiben bei ihrer Arbeit viele Überstunden und haben immer Durst. Zum Abschluss versammelten sich alle Aktiven gemeinsam auf der Bühne und gaben ein sehr buntes Bild ab.