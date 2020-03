In den Fenstern fehlt das Glas komplett oder die Scheiben sind eingeschlagen. Auf dem Boden liegen Dachziegel, das Mauerwerk bröckelt ab und auf der straßenabgewandten Seite des alten Zollhauser Umspannwerks lagern Metallschrott, ein maroder Schaltkasten und alte Traktor-Reifen. Das frühere Trafo-Gebäude des Kraftwerks Laufenburg ist komplett heruntergekommen, die Büsche und Bäume rund um das stattliche und somit ortsbildprägende Haus haben schon lange keine Hecken- oder Astschere mehr gesehen. Im und rund um das alte Gemäuer regiert die Tristesse. Nur ein Tierfreund scheint hier hin und wieder vorbei zu schauen: An einem trockenen Plätzchen hinterm Haus liegt Trockennahrung für Katzen auf einem Unterteller.

Wer beim Anblick der Fast-Ruine von einem Schandfleck spricht, der tut dem So-da-Haus nicht unrecht. So-da-Haus? Es steht halt einfach so da und erfüllt keinerlei Funktion mehr. Stattdessen ist es zum Wahrzeichen von Zollhaus geworden. Und zwar zu einem ungeliebten.

Vor 30 Jahren stand Wohnbebauung zur Diskussion

In den 90er-Jahren, als der Blumberger Bürgermeister noch Clemens Stahl hieß, plante eine Schwenninger Bauherrengruppe, hinter der Investoren aus der Schweiz standen, das Trafo-Gebäude abzureißen und direkt danach 40 und später nochmals 50 Wohnungen in mehrgeschossiger Terrassenbauweise zu bauen. Damals wurde von einem Investitionsvolumen in Höhe von rund fünf Millionen Mark gesprochen.

Der Abriss des Gebäudes war schon genehmigt

Das Wohnbauprojekt war bis zum Bebauungsplanverfahren gediehen und die Mitglieder des Technischen Ausschusses hatten auch schon einem Abriss zugestimmt. Doch dann löste sich die Investorengruppe auf. Allerdings nicht, ohne nachzutreten. Der Sprecher der Geldgeber sagte seinerzeit dieser Zeitung, dass in anderen Städten ähnliche Projekte weit schneller durch die gesetzlichen Instanzen gepeitscht würden als in Blumberg.

Private Recherchen von Stadtrat Waimer

Zuletzt setzte die FDP bei ihrem Jahresgespräch Anfang Januar die Industrieruine auf die politische Tagesordnung. Der Zollhauser FDP-Gemeinderat Werner Waimer wusste zu berichten, dass der Besitzer, der in der Schweiz lebte, inzwischen verstorben und ein Rechtsnachfolger nicht ausfindig zu machen sei. Das hätten private Recherchen von ihm ergeben. Dadurch entginge der Stadt jährlich Grundsteuer. Bevor man neue Gewerbeflächen ausweise, solle man nach Ansicht der Liberalen diese Gelände überplanen, notfalls im Rahmen einer Zwangsversteigerung.

Stadt kann Eigentümer auch nicht ermitteln

Die Blumberger Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy sagt auf Anfrage, dass es dem Rathaus nicht möglich sei, den Eigentümer zu finden. „Wenn wir das könnten, dann hätten wir das schon längst gemacht.“ In manchen Fällen helfe auch der Blick ins Grundbuch nicht weiter. Bislang habe sich kein Nachbar über den schlechten Zustand des Gebäudes beschwert. Wenn von dem Haus Gefahren ausgingen, dann würde die Stadt natürlich reagieren.

Die heilige Kuh des Eigentums

Grundsätzlich gilt in Deutschland: Wenn kein Erbe zu ermitteln ist, dann setzt das Amtsgericht einen Nachlasspfleger ein, der sich um die Vermarktung des Erbes kümmert. Doch falls es überhaupt einen Erben gibt, dann dürfte dieser in der Schweiz leben. Und dass die Schweiz EU-Ausland ist, macht die ganze Angelegenheit auch nicht einfacher. Außerdem ist die heilige Kuh des Eigentums schier unantastbar. Einer Zwangsenteignung oder einer Zwangsversteigerung durch eine Kommune sind ganz enge rechtliche Grenzen gesetzt. Die Stadt Blumberg selbst dürfte auch kein Interesse an dem Haus haben. Wer bindet sich schon gerne eine Bauruine ans Bein?

Weitere marode Gebäude in Zollhaus

Waimer, seit Jahrzehnten das Sprachrohr von Zollhaus im Blumberger Gemeinderat, berichtet von Stimmen in seinem Wohnort, die der Stadtverwaltung und der Ratsmehrheit Untätigkeit vorwerfen nach dem Motto: „Wenn das unansehnliche ehemalige Umspannwerk in der Kernstadt stünde, dann hätte man längst alle Schritte in die Wege geleitet, um das Haus abreißen zu können.“ In der Weiler Straße und im ehemaligen Doggererz-Südwerk finden sich in Zollhaus weitere Gebäude in desolatem Zustand.