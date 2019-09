Achdorf – „Kaum war das Gerücht entstanden, da tat es auch schon das, was in seiner Natur liegen muss: Es verbreitet sich.“ Dieser Satz stammt von Siegfried Lenz (1926 bis 2014), niedergeschrieben in dem wunderbaren Büchlein „So zärtlich war Suleyken“. Die 20 Kurzgeschichten darin sind eine Liebeserklärung des Schriftstellers an das polnische Masuren. Die Helden tragen so klangvolle Namen wie Hamilkar Schaß, Adolf Abromeit, Alec Puch, Tante Arafa, Stanislaw Griegull oder Karl Kuckuck.

In der Scheffellinde gehen die Lichter noch lange nicht aus. | Bild: Fricker, Ulrich

Die Hauptdarsteller der folgenden Gesichte stammen nicht aus Masuren, müssen sich seit einiger Zeit aber auch mit einem Gerücht rumschlagen, das immer wieder neu aufgelegt wird. Die Rede ist von Karl Wiggert, seiner Frau Cornelia und Schwester Sabine Hille. Das Gerücht lautet, dass die Drei die seit 19 Generationen in Familienbesitz befindliche Scheffellinde aufgeben wollen und das Traditionsgasthaus kurz vor der Schließung oder Verpachtung steht. Besonders gut informierte Zeitgenossen wollen sogar in Erfahrung gebracht haben, dass die Scheffellinde schon verkauft ist und sie kennen sogar den Verkaufspreis. Da ist von bis zu zwei Millionen Euro die Rede. Karl Wiggert, der mit seiner Frau die Scheffellinde-Gäste so gut mit Wildgerichten bekocht während seine Schwester das Service-Team führt, kommentiert das Gerücht mit nur drei Worten, die aber alles auf den Punkt bringen: „So ein Quatsch.“

Joseph Victor Scheffel | Bild: Lisa Jahns

Und wie ist es zu dem Ammenmärchen gekommen? Durch einen eigentlich gut gemeinten und auch gut gemachten Beitrag in der Landesschau vor knapp einem Jahr. Damals feierte das Traditionsgasthaus seinen 475. Geburtstag und dafür meldete sich ein Fernsehteam des Landessenders im Achdorfer Tal an. In dem knapp über dreiminütigen Beitrag geht es gegen Ende auch darum, ob schon eine 20. Generation bereit steht, die Scheffellinde in die Zukunft zu führen. Da musste Cornelia Wiggert bei ihrer Antwort passen, weil sich die Kinder für andere Berufe entschieden haben: eine Tochter ist Erzieherin, die zweite angehende Wirtschaftsrechtlerin und der Sohn ist Steuerberater. „Das ist halt der Lauf der Zeit“, so der Kommentar von Sabine Hille.

Bei der Arbeit in der Küche: Cornelia Wiggert | Bild: Roland Sigwart

Die TV-Reportage geht unmittelbar vor dem Abspann darauf ein, dass die Familientradition wohl nicht fortgesetzt wird: „Es wäre nicht das Ende der Scheffellinde, aber das Ende einer langen, langen Familientradition“, so der Sprecher. Eigentlich fällt kein Wort, das auf eine baldige Schließung hindeutet, von einem Verkauf wird auch nicht gesprochen – doch offensichtlich haben einige Zuschauer den Beitrag so interpretiert, dass in der Scheffellinde in Kürze die Lichter ausgehen. Und dann sind sie mit ihrem (falschen) Eindruck hausieren gegangen. Dass der Film über das Gasthaus am Eingang zur Wutachschlucht in diesem Jahr in der Nachmittagssendung „Kaffee oder Tee“ wiederholt wurde, hat die Gerüchteküche erneut befeuert. Bis zum 28. November ist das Scheffellinde-Porträt in der Mediathek des SWR noch abrufbar. Dabei zu Wort kommt auch SÜDKURIER-Mitarbeiterin Christiana Steger, die sich intensiv mit der Geschichte der Scheffellinde befasst hat.

Geburtstagsfeier 475 Jahre Scheffellinde Achdorf | Bild: Roland Sigwart

Karl Wiggert stellt auf Nachfrage klar: Zehn bis 15 Jahre werde er schon noch arbeiten, ehe er sich ins Rentnerdasein verabschiede. Wie es dann mit der Scheffellinde weitergeht, das ist allein die Angelegenheit von ihm, seiner Frau Cornelia und Sabine Hille.

Übrigens: Ein Blumberger Gasthaus ist tatsächlich auf Käufersuche. Dabei handelt es sich laut der Internetseite immonet.de um den Hegauerhof in Riedöschingen. Das historische Café mit Bäckerei, einem großen Saal, vier Ferienappartements und drei Wohnungen ist für kapp 700 000 Euro zu haben.