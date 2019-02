von SK

Das Blumberger Ortsschild an der Stadteinfahrt von der B 27 kommend wurde noch am Montag wieder angeschraubt. Das temporär aufgestellt Tempo-50-Schild ist wieder weg. Am Sonntagfrüh hatten zwei betrunkene Jugendliche das Schild abgeschraubt. Bild: Reiner Baltzer

