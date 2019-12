Der Awo-Kreisverband Schwarzwald-Baar hat Grund zur Freude. rund zwei Wochen nachdem der Verband Insolvenz angemeldet hat, kommen aus dem dafür maßgeblichen Projekt in Blumberg positive Rauchzeichen.

„Die ambulant betreute Wohngemeinschaft für Senioren ist nun komplett belegt“, bestätigte Kreisgeschäftsführer Gerald Weiss Informationen des SÜDKURIER. Am Donnerstag dieser Woche zog der letzte der zwölf Senioren ein. „Das freut uns sehr“, erklärt Gerald Weiss in einer Email, und es zeige, wenn auch mit Zeitverzug, „dass dieses Angebot ansprechend und richtig ist.“

Die Blumberger Feuerwehr nutzte das neue Awo-Gebäude kürzlich um zu zeigen, welche Vorteile bei de Menschenrettung eine Drehleiter hat. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Positive Neuigkeiten gibt es auch bei der im April gestarteten Tagespflege in Blumberg: Die Belegung stieg 30 Prozent von Stand 19. November auf inzwischen 44 Prozent an, teilt Gerald Weiss mit. Es zeichne sich eine verstärkte Nachfrage an. „Wir haben auch neue Mitarbeiter/innen eingestellt um die gestiegene Betreuungsleistung sicherzustellen.“ Die schleppende und verzögerte Belegung in Blumberg hat wesentlich zu dem Minus im Kreisverband geführt.

Am Wochenende rührt die Awo weiter die Werbetrommel Auf dem Blumberger Weihnachtsmarkt am 7. Dezember ist sie mit einem Stand präsent und bietet neben Kinderpunsch und Glühwein auch eine Gulaschsuppe an. Ebenfalls am Samstag, 7. Dezember, lädt die Awo alle Interessierten um 17 Uhr zu einem Adventsabend in ihre Räume in der Blumberger Hauptstraße 71 ein. Mitwirken werden Bettina Kuhn und ihre Gesangschule sowie Alleinunterhalter Joachim Behrendt.